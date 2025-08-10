“Lord of Misrul” (“Ritos ocultos”) es una joya del folk horror contemporáneo que combina atmósfera opresiva, una mitología inquietante y actuaciones poderosas. Si disfrutaste de títulos como “The Wicker Man” o “Midsommar”, esta cinta británico-irlandesa dirigida por William Brent Bell ofrece un vuelo similar, pero con su propio giro oscuro y perturbador

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA “LORD OF MISRUL”?

Rebecca Holland, nueva vicaria de una remota aldea inglesa, ve cómo su hija Grace desaparece durante el festival de la cosecha. Lo que comienza como una búsqueda desesperada revela antiguas tradiciones paganas y un espíritu llamado Gallowgog que podría exigir un sacrificio. La película explora hasta qué punto una madre está dispuesta a llegar para rescatarla.

La obsesión con lo desconocido y la tensión entre lo cristiano y lo pagano crean una atmósfera densa. Aunque algunos críticos mencionan clichés del género, el filme destaca por su mitología intrigante y su producción visual, que mantiene al espectador en vilo.

"Lord of Misrule" es una película de terror popular británico-irlandesa de 2024 (Foto: Prime Video)

EL REPARTO DE LA PELÍCULA “LORD OF MISRUL”

Tuppence Middleton como Rebecca Holland

como Rebecca Holland Matt Stokoe como Henry Holland

como Henry Holland Evie Templeton como Grace Holland

como Grace Holland Ralph Ineson como Jocelyn Abney

Además de Alexa Goodall, Anton Valensi, Rosalind March, Jane Wood, Sally Plumb, David Langham y Robert Goodman.

¿DÓNDE VER “LORD OF MISRUL” EN STREAMING?

En Estados Unidos y, aparentemente, otros mercados, “Lord of Misrule” está disponible para streaming en Hulu. También figura en Prime Video, aunque dependiendo del país (como Perú), podría estar disponible solo para compra o renta.

Más allá de “Lord of Misrule”, Prime Video ofrece una variada biblioteca de películas, series originales, juegos gratuitos (Prime Gaming) y la posibilidad de ver en dispositivos móviles sin conexión.

“Lord of Misrule” es una propuesta ideal para los amantes del horror folklórico: ofrece un ambiente ritualístico, tensiones religiosas y un dilema moral intenso. Verla en Prime Video no solo aporta tensión e intriga, sino que también enriquece tu suscripción con una experiencia auténtica y perturbadora. Si buscas sustos con trasfondo cultural, esta película está hecha para ti.

