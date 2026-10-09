Después del exitoso estreno en cines de “Demon Slayer: Infinity Castle I” y “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, películas anime que recaudaron más de 793 millones y 191.4 millones de dólares a nivel mundial, respectivamente, una de las producciones que ha generado más expectativas es “The Apothecary Diaries: The Late Lady’s Treasure” (“Los diarios de la boticaria: El tesoro de la consorte fallecida”), que adaptará una historia completamente inédita supervisada por Natsu Hyūga, la autora de las novelas ligeras que inspiraron la popular serie que cada año gana más seguidores.

En el nuevo largometraje, Maomao y Jinshi tendrán que abandonar el Palacio Interior para realizar un largo viaje hacia el sur, específicamente a Minanzhou, una vibrante ciudad flotante o “ciudad del agua”. La misión de los protagonistas es devolver los restos de una consorte real, que falleció en el palacio cinco atrás, a su tierra natal. No obstante, en el camino Maomao descubre que el cuerpo de la consorte esconde un enigma médico y forense sumamente complejo.

Además, en “The Apothecary Diaries: The Late Lady’s Treasure”, dirigida por Norihiro Naganuma para TOHO Animation Studio, Maomao y JInshi tendrán que lidiar con piratas, un misterioso niño y un tesoro escondido.

En la esperada película anime "The Apothecary Diaries: The Late Lady's Treasure", Maomao descubre que el cuerpo de la consorte esconde un enigma médico (Foto: Tōhō Animation Studio)

LA PELÍCULA DE “THE APOTHECARY DIARIES” TAMBIÉN LLEGARÁ A LOS CINES DE ESTADOS UNIDOS Y LATINOAMÉRICA

“The Apothecary Diaries: The Late Lady’s Treasure” se estrenará el 11 de diciembre de 2026 en las salas de cine de Japón. Por supuesto, también llegará a Estados Unidos, Latinoamérica y otros territorios. De hecho, Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment confirmaron que adquirieron los derechos de distribución.

Mediante un comunicado de prensa, anunciaron que la nueva película de “Los diarios de la boticaria” (“Kusuriya no Hitorigoto” en su idioma original) llegará a los cines de Norteamérica, Latinoamérica, España y otros territorios internacionales (excepto Asia).

No obstante, la fecha de estreno exacta de “The Apothecary Diaries: The Late Lady’s Treasure” para estas regiones todavía no ha sido anunciada. Pero se estima que podría llegar a los cines a principios de 2027 (entre febrero y abril).

Este es el póster oficial de la película anime "The Apothecary Diaries: The Late Lady's Treasure" y muestra a Maomao en el interior de una cueva (Foto: Tōhō Animation Studio)

¿DE QUÉ TRATA “THE APOTHECARY DIARIES: THE LATE LADY’S TREASURE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en “The Apothecary Diaries: The Late Lady’s Treasure”, “se alza el telón para un nuevo misterio que rodea un tesoro secreto escondido en una ciudad flotante. El emperador le da una orden a Jinshi: debe cumplir el último deseo de una concubina que falleció hace cinco años, devolviéndola a su tierra natal. Para ello, Jinshi examina los restos y descubre que se encuentran en perfecto estado. Es hermosa, como si aún estuviera viva.

Para resolver el misterio de los restos, Jinshi arrastra a Maomao en un viaje a Binan-shu, la provincia sureña gobernada por el clan Bi. Llegan a una bulliciosa ciudad flotante. Maomao se emociona al ver hierbas y medicinas que nunca antes había visto, pero la tensión es alta en la zona, ya que los piratas intentan despiadadamente encontrar el tesoro que su difunto líder escondió (...) El día del funeral de la concubina, ocurre un gran incidente que desencadena una cadena de eventos que nadie podría haber previsto.”

REPARTO DE VOCES DE “THE APOTHECARY DIARIES: THE LATE LADY’S TREASURE”

Hasta el momento, estas son las voces confirmadas para la película “The Apothecary Diaries: The Lady’s Treasure”:

Maomao: Interpretada por Aoi Yūki (famosa por ser Madoka en “Puella Magi Madoka Magica” y Tsuyu en “My Hero Academia”).

Jinshi: Interpretado por Takeo Ōtsuka (conocido también por Aqua en “Oshi no Ko” y Aquasteed en “Villainess Level 99”).

Muqing: Interpretado por Mariya Ise (reconocida por sus papeles como Killua en “Hunter x Hunter” e “Himeno en Chainsaw Man”).

Jinshi también es parte del viaje al sur lleno de misterios en la película anime "The Apothecary Diaries: The Late Lady's Treasure" (Foto: Tōhō Animation Studio)

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