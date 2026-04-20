En Japón, una película de anime viene dando que hablar desde su estreno el pasado viernes 10 de abril del 2026. Y es que, en apenas tres días, consiguió el tercer mejor debut en la historia de la taquilla japonesa, quedándose muy cerca de los registros que marcaron las cintas de la exitosa franquicia “Demon Slayer”. Así, ¿te gustaría saber de qué producción se trata y qué récords ha roto? Entonces, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Presta atención!

Vale precisar que, desde hace algunos años, los largometrajes de “Kimetsu no Yaiba” se han convertido en la vara con la que se mide cualquier lanzamiento de anime en Japón, tanto en número de espectadores como en recaudación.

Y, como muchos recordamos, en el primer filme, vimos a Tanjiro y compañía enfrentarse al terror del “Mugen Train” en un viaje que no daba respiro.

Por otro lado, en la más reciente entrega de la saga, los cazadores de demonios se adentran en la temida Fortaleza Infinita para resolver el conflicto central de la historia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿CUÁL ES LA PELÍCULA QUE LE PISA LOS TALONES A “DEMON SLAYER” EN LA TAQUILLA JAPONESA?

La película a la que me refiero es “Detective Conan: Fallen Angel of the Highway” , la cual vendió alrededor de 2,31 millones de entradas y generó más de 3,50 mil millones de yenes (aproximadamente, 22 millones de dólares) en su primer fin de semana, la cifra más alta de toda la franquicia “Detective Conan”.

Lo cierto es que, en su día de estreno, la producción alcanzó 1,13 mil millones de yenes con 739,000 boletos, superando el récord que tenía la película anterior, “Detective Conan: One-Eyed Flashback”, que había debutado con 1,05 mil millones de yenes.

Por si fuera poco, la cinta se lanzó en 526 salas, el mayor número de pantallas para una película de “Conan” hasta la fecha.

¿CUÁN CERCA ESTÁ “DETECTIVE CONAN: FALLEN ANGEL OF THE HIGHWAY” DE LOS RÉCORDS DE “DEMON SLAYER”?

El récord absoluto en el primer fin de semana sigue siendo de “Demon Slayer: Infinity Castle”, que abrió con unos 5,52 mil millones de yenes y 3,84 millones de espectadores.

Detrás se mantiene “Demon Slayer: Mugen Train”, con aproximadamente 4,6 mil millones de yenes de apertura en el 2020.

En el top 5 le sigue un triple bloque de Detective Conan, con “Fallen Angel of the Highway”, “One-Eyed Flashback” y “The Million-Dollar Pentagram”, todas por encima de los 3,3 mil millones de yenes.

De esta manera, “Conan” se ha convertido en el único competidor estable que comparte podio con la franquicia de Koyoharu Gotouge.

¿DE QUÉ TRATA “DETECTIVE CONAN: FALLEN ANGEL OF THE HIGHWAY”?

“Detective Conan: Fallen Angel of the Highway” sitúa a Conan y sus amigos en Yokohama, durante un festival de motocicletas, cuando aparece una misteriosa moto negra que se descontrola y desencadena un nuevo caso de alto riesgo.

Así, el escenario urbano y las persecuciones sobre la autopista llevan la acción hacia un thriller de velocidad que mezcla crimen organizado y secretos del pasado, en la línea de los grandes casos de la saga.

Cabe resaltar que la película está dirigida por Takahiro Hasui, tiene un guion de Takahiro Ōkura y está producida por TMS Entertainment, el mismo equipo detrás de los últimos éxitos de la franquicia.

Por ahora, no se ha anunciado una fecha de lanzamiento del filme para Latinoamérica ni España, por lo que toca estar atentos a comunicados de distribuidores y plataformas como Crunchyroll.

La película "Detective Conan: Fallen Angel of the Highway" se centra en el misterio de una incontrolable motocicleta negra apodada "Lucifer" que causa estragos en las autopistas de Yokohama y Tokio (Foto: TMS Entertainment)

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