“La peor vuelta al mundo con Juanpa Zurita” es un docureality que se suma al catálogo de Disney+ trayendo consigo una mezcla de caos, adrenalina y muchísimos momentos divertidos. Pero, ¿sabes exactamente de qué trata y cómo ver la producción? Pues, en esta nota, te cuento todo lo que debes conocer al respecto. ¡Presta atención!

Tal como te puedes imaginar, el show televisivo está protagonizado por el influencer y actor mexicano Juanpa Zurita, quien también es productor ejecutivo del proyecto.

Él está acompañado por el piloto Matt Guthmiller, quien ostenta un récord Guinness al ser la persona más joven en circunnavegar el mundo completamente solo en avión a los 19 años.

¿DE QUÉ TRATA “LA PEOR VUELTA AL MUNDO CON JUANPA ZURITA”?

La premisa del docureality de Disney+ nace cuando Juanpa Zurita, sin tener idea de lo que implica darle la vuelta al mundo, convence a Disney+ de que puede lograrlo solo con un pequeño avión y el legendario piloto Matt Guthmiller.​

Así, la idea es recorrer 1 planeta, 4 continentes, 8 países y tener 8 invitados— casualmente famosos—sin que nada sea un desastre.

Sin embargo, la mala fortuna, la terribles decisiones de nuestros protagonistas y el caos de enfrentarse a nuevas culturas, convertirán esta aventura en una colección de situaciones absolutamente cómicas.

LOS DESTINOS E INVITADOS DE “LA PEOR VUELTA AL MUNDO CON JUANPA ZURITA”

En “La peor vuelta al mundo con Juanpa Zurita”, los ocho destinos visitados son: Las Vegas (Estados Unidos), Cuba, Costa Rica, Islandia, Marruecos, Rumania, Vietnam y Japón.

Por otro lado, los invitados son: Chingu Amiga, Daniela Rodrice, Lele Pons, Jair Sánchez, Facundo Gómez, Harold Azuara, Esen Alva y Daniel Sosa.

MIRA EL TRÁILER DE “LA PEOR VUELTA AL MUNDO CON JUANPA ZURITA”

¿CÓMO VER “LA PEOR VUELTA AL MUNDO CON JUANPA ZURITA”?

“La peor vuelta al mundo con Juanpa Zurita” se estrena el jueves 7 de noviembre del 2025 en Disney+.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Cabe resaltar que, a diferencia de otros tírulos, este reality lanza sus 8 episodios juntos el mismo día, permitiéndole a los espectadores completar todo el viaje en una sola maratón frente a la TV.

"La peor vuelta al mundo con Juanpa Zurita" combina elementos del documental de viaje, el reality show y la comedia (Foto: Disney+)

