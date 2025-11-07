El cuento popular más antiguo de Japón con un toque moderno al integrar música, fantasía y animación contemporánea llegará a Netflix en 2026 bajo el título “La princesa Kaguya del cosmos”. ¿De qué trata esta producción animada japonesa que promete ser uno de los grandes estrenos de la plataforma de streaming? En esta nota, la respuesta a esta y otras interrogantes.

¿DE QUÉ TRATA “LA PRINCESA KAGUYA DEL COSMOS”?

“La princesa Kaguya del Cosmos” es un anime que reinterpretará la leyenda del relato clásico “El cuento del cortador de bambú”, pero en esta ocasión se orientará hacia un entorno tecnológico y espacial, donde se abordarán temas de identidad, destino y arte digital.

La película se ambientará en el reino virtual de Tsukuyomi, donde la trama se desarrolla como una presentación en vivo, en el que la música original y la estética se fusionarán a la perfección.

FECHA DE ESTRENO DE “LA PRINCESA KAGUYA DEL COSMOS”

Tal como lo adelantamos al inicio, “La princesa Kaguya del Cosmos” llega a Netflix en 2026, exactamente el 22 de enero; por tanto, para disfrutarla debes tener una suscripción activa a esta plataforma de streaming.

¿EN QUE SE BASA?

La película se inspira en “El cuento del cortador de bambú”, que es un monogatari (tipo de relato ficticio japonés) del siglo X, por lo que se le considera como el más antiguo. También se le conoce con el nombre “La historia de la princesa Kaguya”.

Esta obra trata sobre una pareja de ancianos sin hijos que de un día a otro sus vidas cambian radicalmente. Todo comenzó cuando el esposo, quien cortaba el bambú, encontró a una niña dentro del tallo. La menor era Kaguya o princesa Kaguya, que provenía de la Luna.

Afiche oficial del estreno de "La princesa Kaguya del cosmos" (Foto: Studio Colorido / Studio Chromato / Netflix)

¿QUIÉN ES EL DIRECTOR DEL ANIME?

El reconocido animador Shingo Yamashita estará al frente de esta producción animada, con la que hace su debut en este cargo, por lo que plasmará todos sus conocimientos en “La princesa Kaguya del cosmos”.

Para él, el filme representa “Todo lo que he aprendido sobre expresión visual, mi pasión por los personajes únicos y mi profundo cariño por la cultura de internet, que se ha mantenido desde la década de 1990”, publica Sensacine.

Vale precisar que Yamashita es conocido por su trabajo en openings de series como “Naruto” y “Chainsaw Man”, por citar algunos.

EL REPARTO DE VOCES

La película animada “La princesa Kaguya del cosmos” tiene un reparto de voces que está conformado por:

Yuku Natsuyoshi como Kaguya

Anna Nagase como Iroha

Saori Hayam como Yachiyo

UNA ATRACTIVA BANDA SONORA

La banda sonora del anime contará con la participación de reconocidos productores de la escena Vocaloid: ryo (supercell), kz (livetune), 40mP, HoneyWorks, Aqu3ra y yuigot.

Todos trabajarán juntos para aportar una mezcla de estilos para capturar a la audiencia desde el primero momento.

"La princesa Kaguya del cosmos" tendrá un toque moderno al integrar música, fantasía y animación contemporánea (Foto: Studio Colorido / Studio Chromato)

