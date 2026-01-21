Ambientada en Tsukuyomi, un mundo virtual lleno de sueños y esperanza, “La princesa Kaguya del cosmos” (“Cosmic Princess Kaguya” en inglés) es una película anime de Netflix que relata una historia de amistad entre jóvenes unidas por la música. Se trata de una reinvención moderna del cuento popular más antiguo de Japón, “El cuento del cortador de bambú”, y marca el debut de Shingo Yamashita como director de largometrajes luego de ser conocido por las secuencias de apertura de títulos tan aclamados como “Jujutsu Kaisen” (temporada 1), “Chainsaw Man” y “Urusei Yatsura”.

“Este es mi primer largometraje de animación original”, señaló Yamashita a Tudum. “Le puse todo lo que he aprendido sobre expresión visual, mi amor por los personajes únicos y mi profundo cariño por la cultura de internet que ha perdurado desde los años 90. Es una película brillante y divertida, ¡así que relájense y disfrútenla!”

“Cosmic Princess Kaguya”, producción del Studio Colorido (“Penguin Highway”, “A Whisker Away”) en colaboración con Studio Chromato de Yamashita, cuenta con un reparto vocal conformado por Yuko Natsuyoshi, Anna Nagase y Saori Hayami. Pero ¿a qué personajes interpretan en la nueva película animada de Netflix?

LISTA DE PERSONAJES DE “LA PRINCESA KAGUYA DEL COSMOS”

1. Kaguya

Yuko Natsuyoshi se encarga de darle voz a Kaguya, una misteriosa chica que apareció como un bebé dentro de un poste telefónico con un arcoiris resplandeciente. Crece rápidamente hasta convertirse en una adolescente y debido a su personalidad audaz, se convierte en una estrella/streamer en el mundo virtual con ayuda de Iroha.

"La princesa Kaguya del Cosmos﻿" es una película anime que reinterpreta el clásico relato popular japonés "El cuento del cortador de bambú" (Foto: Netflix)

2. Iroha Sakayori

Anna Nagase le da voz a Iroha Sakayori en “La princesa Kaguya del cosmos”. Se trata de una estudiante de 17 años que vive en Tokio y trabaja a tiempo parcial. Su única distracción es el reino virtual de Tsukuyomi, al que introduce a Kaguya para convertirse en su productora y compositora musical. Forma un fuerte vínculo con la misteriosa chica.

Anna Nagase le da voz a Iroha Sakayori en la película anime "La princesa Kaguya del cosmos" (Foto: Netflix)

3. Yachiyo Runami

Yachiyo Runami, que recibe la voz de Saori Hayami, una popular streamer en el reino virtual de Tsukuyomi a quien Iroha admira. Interpreta “Ex-Otogibanashi”, el tema principal de la película “Cosmic Princess Kaguya”.

Saori Hayami le da voz a Yachiyo Runami, una popular streamer en Tsukuyomi, en la película anime "La princesa Kaguya del cosmos" (Foto: Netflix)

4. Akira Mikado

Miyu Irino se encarga de darle voz a Akira Mikado, es uno de los personajes secundarios de la nueva película anime de Netflix. Forma parte del grupo de personajes que interactúan con las protagonistas, Iroha y Kaguya.

5. Noi y Rai Komazawa

Noi y Rai Komazawa también son personajes clave en la historia de Iroha y Kaguya. Las personas responsables de dar voz a estos personajes son Yoshitsugu Matsuoka y Yuma Uchida.

¿DE QUÉ TRATA “LA PRINCESA KAGUYA DEL COSMOS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Cosmic Princess Kaguya”, “Iroha Sakayori, una estudiante de preparatoria de 17 años en Tokio, lleva una vida muy ocupada intentando compaginar su trabajo a tiempo parcial con sus estudios. Encuentra la paz viendo a Yachiyo Runami, una popular streamer, administradora de un espacio virtual en línea llamado Tsukuyomi.

Iroha frecuenta Tsukuyomi, donde la gente puede vivir vidas diferentes y dar rienda suelta a su creatividad. Pasa el tiempo apoyando a Yachiyo y jugando a juegos de batalla para ganar un poco de dinero extra. Un día, de camino a casa, Iroha encuentra un poste de teléfono que brilla con tonos iridiscentes. Para su sorpresa, un bebé emerge del poste. Incapaz de abandonarlo, Iroha lleva a la pequeña a casa y la ve crecer rápidamente hasta convertirse en una niña de su misma edad.

La Kaguya adulta desarrolla una personalidad indulgente. A petición ferviente de Kaguya, Iroha la ayuda a empezar a transmitir en Tsukuyomi. Con Iroha como productora y compositora, y Kaguya como streamer y cantante, ambas se acercan cada vez más. Lo que no saben es que fuerzas siniestras acechan, ansiosas por llevar a Kaguya de vuelta a la luna.”

¿CÓMO VER “COSMIC PRINCESS KAGUYA”?

“La princesa Kaguya del cosmos” se estrenará el jueves 22 de enero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película anime solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

