Desde el año 2007, “La que se avecina” es uno de los grandes éxitos de la televisión española, por lo que es comprensible que la historia se siga expandiendo en forma de franquicia. Así, a propósito del lanzamiento de “La que se avecina: Portugal” (en su idioma original: “Vizinhos Para Sempre”), quizá te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la versión lusa de la producción creada por Alberto Caballero, Laura Caballero y Daniel Deorador. Por eso, en esta nota, te cuento quién es quién en el show portugués. ¡Presta atención!
Vale precisar que “La que se avecina: Portugal” se estrena en España el viernes 8 de agosto -a las 22:55 horas- a través de FDF.
Por otro lado, se espera su llegada a la plataforma Amazon Prime Video el próximo 22 de agosto.
Antes de continuar, mira el tráiler del remake portugués de “La que se avecina”:
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA QUE SE AVECINA: PORTUGAL”?
1. Pedro Lacerda como Jorge Ribeiro y Patrícia Tavares como Gisela Ribeiro
- En España: Antonio Recio (Jordi Sánchez) y Berta Escobar (Nathalie Seseña)
Empiezo la lista con una pareja conflictiva. Y es que Jorge es sarcástico y amargado, mientras que Gisela es paranoica y ansiosa. Ellos tienen un vínculo fuerte pero poca simpatía entre los vecinos.
2. Tiago Teotónio Pereira como Pedro y Margarida Bakker como Sofia
- En España: Javier Maroto (Antonio Pagudo) y Lola Trujillo (Macarena Gómez)
Este es un matrimonio de recién casados que llega a la urbanización Terrazas del Glamour, donde Pedro es elegido administrador por sorteo.
3. Diogo Valsassina como João y Diana Nicolau como Sílvia
- En España: Amador Rivas (Pablo Chiapella) y Maite Figueroa (Eva Isanta)
João y Sílvia conforman un matrimonio con aires de clase alta. Además, son padres de tres niños.
4. Dinarte Branco como Júlio y Alexandra Lencastre como Rosa
- En España: Vicente Maroto (Ricardo Arroyo) y Goya (Beatriz Carvajal)
Este es un matrimonio prejubilado que vive cerca de su hijo Pedro. Júlio se dedica a ver televisión, mientras Rosa se centra en complicarle la vida a su nuera.
5. Fernando Pires como Fernando y Mafalda Marafusta como Cristina
- En España: Silvio (Roberto San Martín) y Cristina (Malena Alterio)
A diferencia de los otros personajes mencionados, Fernando y Cristina son compañeros de piso, no pareja.
Otros actores y personajes de “La que se avecina: Portugal”:
- 6. Samuel Alves como Luís Coelho - En España: Enrique (José Luis Gil)
- 7. Paula Neves como Diana Coelho - En España: Araceli (Isabel Ordaz)
- 8. Bárbara França como Raquel Vieira - En España: Raquel (Vanesa Romero)
- 9. Miguel Guilherme como António José “Tozé” - En España: una unión entre Maxi (Eduardo Gómez) y Coque (Nacho Guerreros)
- 10. Diogo Morgado como Sérgio Aires - En España: Sergio (Adrià Collado)
- 11. Miguel Raposo como Joaquim Aires - En España: Joaquín (Guillermo Ortega)
- 12. Miguel Flor de Lima como Edgar - En España: Leo (Luis Miguel Seguí)
- 13. Márcia Breia como Delfina - En España: Charo (Emma Penella)
- 14. Cucha Carvalheiro como Alda - En España: Maritere (Gemma Cuervo)
- 15. Valerie Braddell como Irene - En España: Izaskun (Mariví Bilbao)
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí