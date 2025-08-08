Desde el año 2007, “La que se avecina” es uno de los grandes éxitos de la televisión española, por lo que es comprensible que la historia se siga expandiendo en forma de franquicia. Así, a propósito del lanzamiento de “La que se avecina: Portugal” (en su idioma original: “Vizinhos Para Sempre”), quizá te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la versión lusa de la producción creada por Alberto Caballero, Laura Caballero y Daniel Deorador. Por eso, en esta nota, te cuento quién es quién en el show portugués. ¡Presta atención!

Vale precisar que “La que se avecina: Portugal” se estrena en España el viernes 8 de agosto -a las 22:55 horas- a través de FDF.

Por otro lado, se espera su llegada a la plataforma Amazon Prime Video el próximo 22 de agosto.

Antes de continuar, mira el tráiler del remake portugués de “La que se avecina”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA QUE SE AVECINA: PORTUGAL”?

1. Pedro Lacerda como Jorge Ribeiro y Patrícia Tavares como Gisela Ribeiro

En España: Antonio Recio (Jordi Sánchez) y Berta Escobar (Nathalie Seseña)

Empiezo la lista con una pareja conflictiva. Y es que Jorge es sarcástico y amargado, mientras que Gisela es paranoica y ansiosa. Ellos tienen un vínculo fuerte pero poca simpatía entre los vecinos.

Patrícia Tavares como Gisela y Pedro Lacerda como Jorge en una escena de la serie “La que se avecina: Portugal” (Foto: TVI)

2. Tiago Teotónio Pereira como Pedro y Margarida Bakker como Sofia

En España: Javier Maroto (Antonio Pagudo) y Lola Trujillo (Macarena Gómez)

Este es un matrimonio de recién casados que llega a la urbanización Terrazas del Glamour, donde Pedro es elegido administrador por sorteo.

Tiago Teotónio Pereira y Margarida Bakker forman parte del elenco de “La que se avecina: Portugal” (Fotos: TVI / Mediaset)

3. Diogo Valsassina como João y Diana Nicolau como Sílvia

En España: Amador Rivas (Pablo Chiapella) y Maite Figueroa (Eva Isanta)

João y Sílvia conforman un matrimonio con aires de clase alta. Además, son padres de tres niños.

Diogo Valsassina y Diana Nicolau forman parte del elenco de “La que se avecina: Portugal” (Fotos: TVI / Mediaset)

4. Dinarte Branco como Júlio y Alexandra Lencastre como Rosa

En España: Vicente Maroto (Ricardo Arroyo) y Goya (Beatriz Carvajal)

Este es un matrimonio prejubilado que vive cerca de su hijo Pedro. Júlio se dedica a ver televisión, mientras Rosa se centra en complicarle la vida a su nuera.

Alexandra Lencastre como Rosa y Dinarte Branco como Júlio en una escena de la serie “La que se avecina: Portugal” (Foto: TVI)

5. Fernando Pires como Fernando y Mafalda Marafusta como Cristina

En España: Silvio (Roberto San Martín) y Cristina (Malena Alterio)

A diferencia de los otros personajes mencionados, Fernando y Cristina son compañeros de piso, no pareja.

Fernando Pires y Mafalda Marafusta forman parte del elenco de “La que se avecina: Portugal” (Fotos: TVI / Mediaset)

Otros actores y personajes de “La que se avecina: Portugal”:

6. Samuel Alves como Luís Coelho - En España: Enrique (José Luis Gil)

- En España: Enrique (José Luis Gil) 7. Paula Neves como Diana Coelho - En España: Araceli (Isabel Ordaz)

- En España: Araceli (Isabel Ordaz) 8. Bárbara França como Raquel Vieira - En España: Raquel (Vanesa Romero)

- En España: Raquel (Vanesa Romero) 9. Miguel Guilherme como António José “Tozé” - En España: una unión entre Maxi (Eduardo Gómez) y Coque (Nacho Guerreros)

- En España: una unión entre Maxi (Eduardo Gómez) y Coque (Nacho Guerreros) 10. Diogo Morgado como Sérgio Aires - En España: Sergio (Adrià Collado)

- En España: Sergio (Adrià Collado) 11. Miguel Raposo como Joaquim Aires - En España: Joaquín (Guillermo Ortega)

- En España: Joaquín (Guillermo Ortega) 12. Miguel Flor de Lima como Edgar - En España: Leo (Luis Miguel Seguí)

- En España: Leo (Luis Miguel Seguí) 13. Márcia Breia como Delfina - En España: Charo (Emma Penella)

- En España: Charo (Emma Penella) 14. Cucha Carvalheiro como Alda - En España: Maritere (Gemma Cuervo)

- En España: Maritere (Gemma Cuervo) 15. Valerie Braddell como Irene - En España: Izaskun (Mariví Bilbao)

