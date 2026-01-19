Para alegría de sus fans, la tercera temporada de “La reina del flow” llegó a Netflix el pasado 14 de enero del 2026... trayendo consigo más emociones en la trama de la producción colombiana protagonizada por Carolina Ramírez y Carlos Torres. Así, si te quedaste enganchado con la historia de Yeimy Montoya y Charly Flow, aquí te traigo 5 series disponibles en la plataforma de streaming de la “N” roja que tienen un elemento en común: relatos que trascienden fronteras con personajes memorables (y sin perder su esencia latina).

Vale precisar que “La reina del flow” arranca con la protagonista, una compositora talentosa, que busca vengarse de los hombres que la hundieron y mataron a su familia.

De esta manera, con el paso de los años, la hemos visto crecer y hasta formar un hogar al lado del gran amor de su vida.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 3 de la serie colombiana:

LAS SERIES QUE DEBES VER SI TE GUSTA “LA REINA DEL FLOW”

1. “Nicky Jam: El ganador” (2018)

Empiezo la lista con la producción biográfica del cantante puertorriqueño Nicky Jam.

Esta ofrece un crudo vistazo al mundo de la música urbana, mostrando que el camino al estrellato está pavimentado de segundas oportunidades y batallas personales.

¿De qué trata? Nicky Jam, estrella del reggaetón, comparte su lucha para salir de las drogas y su camino al éxito internacional en esta serie basada en su historia.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

2. “Amar y vivir” (2020)

Protagonizada por Ana María Estupiñán y Carlos Torres, también estrella de “La reina del flow”, esta producción consta de 69 episodios en total.

Además, destaca por su capacidad de entrelazar la música popular colombiana con una narrativa que explora las barreras de clase y la desigualdad social.

¿De qué trata? Un chico pobre de una zona rural sale en busca de su hermana a Bogotá, donde se enamora de una aspirante a cantante, pero termina inmiscuido en el crimen organizado.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

3. “Arelys Henao, canto para no llorar” (2022)

Esta serie biográfica recrea los inicios de Arelys Henao, conocida como “La reina de la música popular colombiana”.

Asimismo, ofrece una interesante mirada al empoderamiento femenino a través de la música, revelando cómo una mujer puede redefinir un género musical dominado tradicionalmente por hombres.

¿De qué trata? Contra viento y marea, la joven Arelys Henao persigue su sueño de convertirse en cantante en este drama lleno de música, basado en los inicios de la icónica estrella colombiana.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

4. “Pálpito” (2022)

Este thriller psicológico logró captar la atención global del público gracias a su mezcla de romance, suspenso y dilemas morales.

Y, para los fans de “La reina del flow”, la serie ofrece la misma intensidad emocional y giros impredecibles que te mantienen pegado a la pantalla.

¿De qué trata? Un hombre empeñado en vengarse de la organización de tráfico de órganos que asesinó a su esposa se involucra por casualidad con la mujer que recibió su corazón.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

5. “Ritmo salvaje” (2022)

Cierro la lista con esta serie musical producida por Caracol Televisión, dirigida por Simón Brand, y protagonizada por Greeicy Rendón y Paulina Dávila.

Así, si disfrutas de las coreografías y de la música, esta ficción ofrece una dosis concentrada de ritmo, competencia y pasión por el arte urbano.

El póster de "Ritmo salvaje", serie que se desarrolla a lo largo de 8 episodios (Foto: Netflix / Caracol TV)

¿De qué trata? Los mundos opuestos de dos bailarinas colombianas colisionan dentro y fuera de la pista de baile cuando su ambición por triunfar las lleva por un camino peligroso.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

