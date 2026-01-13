La tercera temporada de “La reina del flow” se estrena el 13 de enero de 2026 en Caracol TV, mientras que a Netflix llega un día después. Por lo tanto, los fanáticos de la popular serie colombiana protagonizada por Carolina Ramírez y Carlos Torres están atentos a cualquier novedad sobre los nuevos episodios. Desde el horario en que se emitirá hasta la lista de miembros del reparto. Entonces, ¿qué personajes de las anteriores entregas no volverán?

Los avances de la nueva temporada revelan que Yeimy Montoya sufrirá un atentado que la alejará de su familia y su carrera musical. Durante su ausencia una talentosa y ambiciosa joven, Sky (Alisson Joan) buscará tomar su lugar, pero no solo en la industria musical. En tanto, Charly tendrá que superar nuevas y complicadas pruebas, y enfrentar a dos enemigos peligrosos.

Además de Carolina Ramírez y Carlos Torres, la temporada 3 de “La reina del flow” cuenta con el regreso de Juan Manuel Restrepo, Adriana Arango, Mariana Garzón, Mariana Gómez, Marcelo Dos Santos, Juan Palau, Marcos Andrés Carreño ‘Kiño’, Pedro Pablo Ochoa. A ellos se suman Alisson Joan, Michell Orozco, Eduardo Pérez, Mauricio Cújar, Rami Herrera, Manolo Alzamora y Juana Arboleda.

LOS PERSONAJES QUE NO APARECERÁN EN LA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”

Aunque “La reina del flow” regresa con una tercera temporada debido al éxito de las anteriores entregas, no todos los actores y personajes que formaron parte de la serie colombiana de Caracol TV y Netflix retornarán. Por su puesto, los primeros en la lista, son los personajes que fallecieron en la segunda temporada, como Manín (Lucho Velasco) y Titano (Erik Rodríguez).

Pero no son los únicos. Algunos personajes salieron de escena en los anteriores episodios y probablemente no vuelvan en los nuevos. Asimismo, otros personajes ya no forman parte de la nueva vida de Yeimy Montoya.

Juan Camilo Mesa

A pesar de que Juancho fue parte fundamental de la vida de Yeimy en las dos primeras temporadas de “La reina del flow”, no volverá, ya que ella decidió darle una segunda oportunidad a Charly. El propio actor Andrés Sandoval confirmó que su personaje ya no formaba parte de la historia. Si Juan no aparece, tampoco lo hará su hermana Lina, que tuvo una participación breve en la temporada 2.

Después de que Yeimy escogiera a Charly, Juan Camilo Mesa (Andrés Sandoval) no volverá en la temporada 3 de "La reina del flow" (Foto: Caracol TV)

Catalina Bedoya

Catalina (Diana Wiswell) fue la primera esposa de Juan Camilo y la madre de su hijo. Tras dejar a Emilio al cuidado de Yeimy, regresó para recuperarlo en la segunda temporada. Incluso ayudó a Mike Rivera en su guerra contra Mesa y Montoya. No obstante, se arrepintió y colaboró para desenmascarar al Tiburón. Pero este personaje ya no tiene relevancia en la nueva historia.

Zafiro

Zafiro (Camila Taborda), la asistente de Mike en Grey Shark, tuvo un rol recurrente en la segunda temporada de “La reina del flow”, pero tras la caída de su jefe y su participación directa en sus delitos, es poco probable que no aparezca en los nuevos episodios.

Camila Tabor interpretó a Zafiro en la segunda temporada de "La reina del flow", pero no regresará en la temporada 3 (Foto: Instagram)

Chris Vega

En la segunda temporada, Chris Vega (Kevin Bury) participó en números musicales y tuvo un romance con Catalina, pero probablemente ya no forme parte de la tercera entrega de la popular serie colombiana.

Otros personajes que podrían no aparecer en la tercera temporada son Sandee (Juanita Molina) y Zulma (Valentina Lizcano).

Aún no se ha confirmado el regreso de Sandee (Juanita Molina) en la tercera temporada de "La reina del flow", pero todo parece indicar que no veremos más de este personaje (Foto: Caracol TV)

