La espera terminó. La exitosa serie colombiana “La reina del flow” regresa con su temporada 3 el martes 13 de enero del 2026 en Caracol Televisión y estará disponible en Netflix a partir del miércoles 14 de enero. Así, esta entrega promete giros dramáticos inesperados con el retorno de queridos personajes y la incorporación de nuevos rostros. En ese sentido, ¿te gustaría conocer a todos los integrantes de su reparto? Entonces, esta nota es para ti. ¡Préstale atención a su guía del elenco!

Vale precisar que esta es una de las producciones más populares de la historia de la televisión colombiana reciente y, por lo tanto, su tercera temporada ha sido de las más esperadas entre sus fans.

Y es que, considerando que la segunda entrega se estrenó en el 2021, pasaron cinco años hasta la llegada de nuevos episodios.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La reina del flow 3”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA REINA DEL FLOW” - TEMPORADA 3?

1. Carolina Ramírez como Yeimy Montoya

Para saber quién es quién en la serie, empiezo la lista con la protagonista: Yeimy Montoya. Resulta que ella vive feliz junto a Charly Flow y su pequeña hija Alma, pero sufrirá un atentado que la alejará de su familia y de su carrera musical.

La actriz que la interpreta nuevamente es Carolina Ramírez, a quien también hemos visto en "En el barro“, ”Soñar no cuesta nada" y "Ciudad delirio“.

Carolina Ramírez como Yeimy Montoya en una escena de la temporada 3 de la serie colombiana "La reina del flow" (Foto: Caracol / Netflix)

2. Carlos Torres como Carlos Cruz “Charly Flow”

Charly Flow es el esposo de Yeimy y, en esta temporada, debe enfrentar la desaparición de su amada.

El artista que vuelve a darle vida al personaje es Carlos Torres, reconocido por su trabajo en "Medusa“, ”100 días para enamorarnos" y "Amar y vivir".

Carlos Torres como Charly Flow en una escena de la temporada 3 de la serie colombiana "La reina del flow" (Foto: Caracol / Netflix)

3. Allison Joan como Sky

Una de las incorporaciones al elenco es Sky (nombre real: Yara Giraldo), una joven trabajadora y apasionada por la música que se hizo cargo del taller mecánico de su padre cuando él fue enviado a prisión.

La actriz que asume este rol es Allison Joan, quien también ha aparecido en "Pedro el escamoso: más escamoso que nunca“, ”La última vez" y “Romina Poderosa”.

Allison Joan como Sky en una escena de la temporada 3 de la serie colombiana "La reina del flow" (Foto: Caracol / Netflix)

4. Manolo Alzamora como Jerónimo Vallejo

Otro nuevo personaje es Jerónimo Vallejo, fiel seguidor de Mike Rivera que, junto a su esposa Genoveva, planea destruir a los Reyes del Flow.

Él está interpretado por el actor Manolo Alzamora.

Manolo Alzamora como Jerónimo Vallejo en el detrás de cámaras de la temporada 3 de la serie colombiana "La reina del flow" (Foto: @manoloalzamora / Instagram)

Otros actores y personajes que regresan en “La reina del flow” - Temporada 3:

5. Adriana Arango como Ligia de Cruz , la madre biológica de Charly Flow

, la madre biológica de Charly Flow 6. Juan Manuel Restrepo como Erik “Mateo” Cruz Montoya ‘Pez Koi’ , el hijo mayor de Charly Flow y Yeimy

, el hijo mayor de Charly Flow y Yeimy 7. Mariana Gomez como Irma Serna Suárez “El Huracán” , quien enfrenta nuevos desafíos como cantante y productora en ascenso

, quien enfrenta nuevos desafíos como cantante y productora en ascenso 8. Marcelo Dos Santos como Mike Rivera , el villano que quiere destruir a Yeimy y Charly Flow

, el villano que quiere destruir a Yeimy y Charly Flow 9. Juan Palau como Drama Key , un personaje hábil con la tirada de letra

, un personaje hábil con la tirada de letra 10. Marcos Carreño “Kiño” como Axel , el mejor amigo y confidente de Charly Flow

, el mejor amigo y confidente de Charly Flow 11. Pedro Pablo Ochoa Quijano como El Búho, el dueño de la emisora comunitaria Mero Power

Otros nuevos actores y personajes de “La reina del flow” - Temporada 3:

12. Rami Herrera como Genoveva Vallejo , una genio digital que es pareja de Jerónimo

, una genio digital que es pareja de Jerónimo 13. Eduardo Pérez como Rusvel Perlaza , el novio de Sky

, el novio de Sky 14. Michell Orozco como Soraya Giraldo , la hermana de Sky

, la hermana de Sky 15. Juana Arboleda como Brenda Piedrahita , la madre de Sky y Soraya

, la madre de Sky y Soraya 16. Mauricio Cújar como Fredy Giraldo , el padre de Sky y Soraya

, el padre de Sky y Soraya 17. Luna Victoria como Alma Cruz Montoya, la hija menor de Yeimy y Charly Flow

