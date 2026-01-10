A pesar de que el final de la primera temporada de “La reina del flow” le dio un cierre adecuado a la historia de Yeimy Montoya (Carolina Ramírez) y Charly Flow (Carlos Torres) y Juan Camilo Mesa (Andrés Sandoval), el éxito de la serie colombiana, prácticamente, obligó a los creadores a extender la historia en una segunda temporada, que consiguió el mismo resultado. A pesar de que en su momento aseguraron que ese sería el cierre definitivo de la historia, la Reina regresa en una tercera temporada, que estará disponible en Caracol Televisión y Netflix. A continuación, te cuento los detalles más relevantes de los nuevos episodios.

En esta nueva temporada, los secretos regresan, las rivalidades renacen y el destino de todos está a punto de cambiar. Han pasado cuatro años desde que Yeimy decidió darle otra oportunidad a Charly, con quien se casó y tuvo una pequeña hija, Alma. La pareja también ha posicionado a Soul&Bass como una de las productoras musicales más importantes del continente.

Cuando todo es felicidad y plenitud, un enemigo del pasado reaparece y orquesta un atentado contra la protagonista de “La reina del flow”. La avioneta en la que viaja de regreso a Medellín cae en la selva colombiana, así que tiene que luchar por regresar con su familia. En tanto, otras artistas buscan quedarse con el trono de la Reina y ¿también con la vida que construyó?

Charly (Carlos Torres) sufre por el atentado contra Yeimy y confía que está viva en la tercera temporada de "La reina del flow" (Foto: Caracol TV/ Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”?

La tercera temporada de “La reina del flow” se estrenará el martes 13 de enero de 2026 en Caracol TV en Colombia. Mientras que Netflix se encargará de las transmisión internacional a partir del miércoles 14 de enero.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la exitosa serie colombiana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”?

En Colombia, la temporada 3 de “La reina del flow” se emitirá de lunes a viernes a las 21:30 (9:30 p.m.). Mientras que a Netflix llegará en la madrugada.

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”?

Por lo visto en los avances y las descripciones compartidas por Caracol TV, se sabe que en la temporada 3 de “La reina del flow”, Yeimy sufrirá un atentado que la alejará de su familia y su carrera musical. Durante su ausencia una talentosa y ambiciosa joven, Sky (Alisson Joan) buscará tomar su lugar, pero no solo en la industria musical.

En tanto, Charly pierde la felicidad y estabilidad que han construido en los últimos años debido a sus enemigos, uno a la vista y otro oculto. El esposo de Yeimy tendrá que superar nuevas y complicadas pruebas, “que lo pondrán frente a frente con demonios del pasado que creyó dominados.”

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”

Carolina Ramírez como Yeimy Montoya

Carlos Torres como Carlos ‘Charly Flow’ Cruz Martínez

Juan Manuel Restrepo como Erick Mateo ‘Pez Koi’ Cruz Montoya

Adriana Arango como Ligia Martínez

Mariana Garzón como Vanessa Cruz Granados

Mariana Gómez como Irma Serna ‘El Huracán’

Marcelo Dos Santos como Mike Rivera

Juan Palau como Joaquín Pulido ‘Drama Key’

Marcos Andrés Carreño ‘Kiño’ como Axel Rodríguez

Pedro Pablo Ochoa Quijano como ‘El Búho’

Alisson Joan como Sky

Michell Orozco como Soraya Giraldo

Eduardo Pérez como Rusvel Perlaza

Mauricio Cújar como Fredy Giraldo

Rami Herrera como Genoveva Vallejo

Manolo Alzamora como Jerónimo Vallejo

Juana Arboleda como Brenda Piedrahita

Marcelo Dos Santos retoma el papel de Mike Rivera, quien busca venganza en la tercera temporada de "La reina del flow" (Foto: Caracol TV/ Netflix)

