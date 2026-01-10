Carolina Ramírez vuelve a interpretar a Yeimy Montoya en la tercera temporada de "La reina del flow", que se estrena en enero de 2026 (Foto: Caracol TV/ Netflix)
Carolina Ramírez vuelve a interpretar a Yeimy Montoya en la tercera temporada de "La reina del flow", que se estrena en enero de 2026 (Foto: Caracol TV/ Netflix)
Nelly Osco
Nelly Osco

A pesar de que el final de la primera temporada de “La reina del flow” le dio un cierre adecuado a la historia de Yeimy Montoya () y Charly Flow (Carlos Torres) y Juan Camilo Mesa (Andrés Sandoval), el éxito de la serie colombiana, prácticamente, obligó a los creadores a extender la historia en una segunda temporada, que consiguió el mismo resultado. A pesar de que en su momento aseguraron que ese sería el cierre definitivo de la historia, , que estará disponible en Caracol Televisión y Netflix. A continuación, te cuento los detalles más relevantes de los nuevos episodios.

En esta nueva temporada, los secretos regresan, las rivalidades renacen y el destino de todos está a punto de cambiar. Han pasado cuatro años desde que Yeimy decidió darle otra oportunidad a Charly, con quien se casó y tuvo una pequeña hija, Alma. La pareja también ha posicionado a Soul&Bass como una de las productoras musicales más importantes del continente.

Cuando todo es felicidad y plenitud, un enemigo del pasado reaparece y orquesta un atentado contra la protagonista de “”. La avioneta en la que viaja de regreso a Medellín cae en la selva colombiana, así que tiene que luchar por regresar con su familia. En tanto, otras artistas buscan quedarse con el trono de la Reina y ¿también con la vida que construyó?

Charly (Carlos Torres) sufre por el atentado contra Yeimy y confía que está viva en la tercera temporada de "La reina del flow" (Foto: Caracol TV/ Netflix)
Charly (Carlos Torres) sufre por el atentado contra Yeimy y confía que está viva en la tercera temporada de "La reina del flow" (Foto: Caracol TV/ Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”?

La tercera temporada de “” se estrenará el martes 13 de enero de 2026 en en Colombia. Mientras que se encargará de las transmisión internacional a partir del miércoles 14 de enero.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la exitosa serie colombiana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”?

En Colombia, la temporada 3 de “La reina del flow” se emitirá de lunes a viernes a las 21:30 (9:30 p.m.). Mientras que a Netflix llegará en la madrugada.

PaísesHorario
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica2:00 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador3:00 a.m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico4:00 a.m.
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil5:00 a.m.
España9:00 a.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”?

Por lo visto en los avances y las descripciones compartidas por Caracol TV, se sabe que en la temporada 3 de “La reina del flow”, Yeimy sufrirá un atentado que la alejará de su familia y su carrera musical. Durante su ausencia una talentosa y ambiciosa joven, Sky (Alisson Joan) buscará tomar su lugar, pero no solo en la industria musical.

En tanto, Charly pierde la felicidad y estabilidad que han construido en los últimos años debido a sus enemigos, uno a la vista y otro oculto. El esposo de Yeimy tendrá que superar nuevas y complicadas pruebas, “que lo pondrán frente a frente con demonios del pasado que creyó dominados.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”

  • Carolina Ramírez como Yeimy Montoya
  • Carlos Torres como Carlos ‘Charly Flow’ Cruz Martínez
  • Juan Manuel Restrepo como Erick Mateo ‘Pez Koi’ Cruz Montoya
  • Adriana Arango como Ligia Martínez
  • Mariana Garzón como Vanessa Cruz Granados
  • Mariana Gómez como Irma Serna ‘El Huracán’
  • Marcelo Dos Santos como Mike Rivera
  • Juan Palau como Joaquín Pulido ‘Drama Key’
  • Marcos Andrés Carreño ‘Kiño’ como Axel Rodríguez
  • Pedro Pablo Ochoa Quijano como ‘El Búho’
  • Alisson Joan como Sky
  • Michell Orozco como Soraya Giraldo
  • Eduardo Pérez como Rusvel Perlaza
  • Mauricio Cújar como Fredy Giraldo
  • Rami Herrera como Genoveva Vallejo
  • Manolo Alzamora como Jerónimo Vallejo
  • Juana Arboleda como Brenda Piedrahita
Marcelo Dos Santos retoma el papel de Mike Rivera, quien busca venganza en la tercera temporada de "La reina del flow" (Foto: Caracol TV/ Netflix)
Marcelo Dos Santos retoma el papel de Mike Rivera, quien busca venganza en la tercera temporada de "La reina del flow" (Foto: Caracol TV/ Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉

SOBRE EL AUTOR

Estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Cinco años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente se desempeña como redactora de series y películas en el Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC