Después de una larga espera, “La reina del flow” finalmente regresó con una tercera temporada en la que Yeimy Montoya (Carolina Ramírez) y Charly Flow (Carlos Torres) y Juan Camilo Mesa (Andrés Sandoval) tienen que enfrentar nuevos retos, pero no podrán hacerlo juntos, ya que un viejo enemigo orquestó un atentado contra la cantante, quien regresaba a Medellín en una avioneta. Tras la caída de la nave en la selva colombiana, no se tienen noticias de Yeimy, pero su esposo y su familia no pierden la esperanza de encontrarla.

En tanto, una nueva artista surge y se apodera de los escenarios. Pero no solo está interesada en ocupar el trono de la Reina en el ámbito musical. Poco a poco se acerca a Charly y no puede evitar poner los ojos en el esposo de su ídolo. ¿La ambiciosa y talentosa cantante logrará su objetivo?

Por otro lado, las grabaciones de la tercera temporada de “La reina del flow” no solo tuvieron lugar en Europa, sino también en Colombia. Casi todas las tomas en interiores se filmaron en Bogotá, mientras que las exteriores se rodaron en El Poblado, Manrique y La Comuna 13 de Medellín.

Mike Rivera (Marcelo Dos Santos) busca vengarse de Yeimy y Charly en la tercera temporada de "La reina del flow", Además, pronto saldrá de prisión (Foto: Caracol TV/ Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”?

La tercera temporada de “La reina del flow” se estrenó el martes 13 de enero de 2026 en Caracol TV en Colombia y se emitirá de lunes a viernes.

Mientras que Netflix, los primeros 19 episodios llegaron el miércoles 14 de enero. Por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la exitosa serie colombiana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”?

La tercera temporada de “La reina del flow” tiene 64 episodios. Aproximadamente 20 capítulos menos que la primera (82 episodios) y segunda entrega (89 episodios).

FECHA DE ESTRENO DE CADA CAPÍTULO DE LA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”

Episodio 1: 14 de enero de 2026

Episodio 2: 14 de enero de 2026

Episodio 3: 14 de enero de 2026

Episodio 4: 14 de enero de 2026

Episodio 5: 14 de enero de 2026

Episodio 6: 14 de enero de 2026

Episodio 7: 14 de enero de 2026

Episodio 8: 14 de enero de 2026

Episodio 9: 14 de enero de 2026

Episodio 10: 14 de enero de 2026

Episodio 11: 14 de enero de 2026

Episodio 12: 14 de enero de 2026

Episodio 13: 14 de enero de 2026

Episodio 14: 14 de enero de 2026

Episodio 15: 14 de enero de 2026

Episodio 16: 14 de enero de 2026

Episodio 17: 14 de enero de 2026

Episodio 18: 14 de enero de 2026

Episodio 19: 14 de enero de 2026

Episodio 20: 9 de febrero de 2026

Episodio 21: 9 de febrero de 2026

Episodio 22: 9 de febrero de 2026

Episodio 23: 9 de febrero de 2026

Episodio 24: 9 de febrero de 2026

Episodio 25: 9 de febrero de 2026

Episodio 26: 9 de febrero de 2026

Episodio 27: 9 de febrero de 2026

Episodio 28: 9 de febrero de 2026

Episodio 29: 9 de febrero de 2026

Episodio 30: 9 de febrero de 2026

Episodio 31: 9 de febrero de 2026

Episodio 32: 9 de febrero de 2026

Episodio 33: 9 de febrero de 2026

Episodio 34: 9 de febrero de 2026

Episodio 35: 9 de febrero de 2026

Episodio 36: 9 de febrero de 2026

Episodio 37: 9 de febrero de 2026

Episodio 38: 9 de febrero de 2026

Episodio 39: 9 de febrero de 2026

Episodio 40: 9 de febrero de 2026

Episodio 41: marzo de 2026

Episodio 42: marzo de 2026

Episodio 43: marzo de 2026

Episodio 44: marzo de 2026

Episodio 45: marzo de 2026

Episodio 46: marzo de 2026

Episodio 47: marzo de 2026

Episodio 48: marzo de 2026

Episodio 49: marzo de 2026

Episodio 50: marzo de 2026

Episodio 51: marzo de 2026

Episodio 52: marzo de 2026

Episodio 53: marzo de 2026

Episodio 54: marzo de 2026

Episodio 55: marzo de 2026

Episodio 56: marzo de 2026

Episodio 57: marzo de 2026

Episodio 58: marzo de 2026

Episodio 59: marzo de 2026

Episodio 60: marzo de 2026

Episodio 61: marzo de 2026

Episodio 62: marzo de 2026

Episodio 63: marzo de 2026

Episodio 64: marzo de 2026

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”?

En Colombia, la temporada 3 de “La reina del flow” se emitirá de lunes a viernes a las 21:30 (9:30 p.m.). Mientras que a Netflix, los primeros capítulos llegaron en la madrugada del miércoles.

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Caracol TV, en la temporada 3 de “La reina del flow”, "después de cuatro años, Los reyes del flow: Charly y Yeimy, ahora casados y con una hija llamada Alma, han construido una sólida y exitosa productora musical, Soul&Bass, sin embargo, su oscuro pasado regresa con la venganza de Mike Rivera, su enemigo, quien desde la cárcel planea destruirlos junto a los Vallejo, unos hackers, dementes que son sus fanáticos.

El accidente de Yeimy y su desaparición conmociona al mundo entero. Los rumores del homicidio comienzan a circular en contra de Charly, planeado por Mike, quien está próximo a salir de prisión, junto a sus amigos, los Vallejo, quienes buscan construir una nueva productora musical, con la que creen que acabarán con Soul&Bass.

En medio de esta crisis, Sky, una talentosa mecánica automotriz, se convierte en la nueva estrella de la productora. Sky llegará a aportarle nuevas emociones a la historia."

REPARTO DE LA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”

Carolina Ramírez como Yeimy Montoya

Carlos Torres como Carlos ‘Charly Flow’ Cruz Martínez

Juan Manuel Restrepo como Erick Mateo ‘Pez Koi’ Cruz Montoya

Adriana Arango como Ligia Martínez

Mariana Garzón como Vanessa Cruz Granados

Mariana Gómez como Irma Serna ‘El Huracán’

Marcelo Dos Santos como Mike Rivera

Juan Palau como Joaquín Pulido ‘Drama Key’

Marcos Andrés Carreño ‘Kiño’ como Axel Rodríguez

Pedro Pablo Ochoa Quijano como ‘El Búho’

Alisson Joan como Sky

Michell Orozco como Soraya Giraldo

Eduardo Pérez como Rusvel Perlaza

Mauricio Cújar como Fredy Giraldo

Rami Herrera como Genoveva Vallejo

Manolo Alzamora como Jerónimo Vallejo

Juana Arboleda como Brenda Piedrahita

Allison Joan interpreta a Sky, una talentosa artista que llena el lugar que Yeimy dejó, en la temporada 3 de la serie colombiana "La reina del flow" (Foto: Caracol / Netflix)

