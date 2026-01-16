El atentado contra Yeimy Montoya (Carolina Ramírez) y su desaparición marcan el inicio de la tercera temporada de “La reina del flow”, serie colombiana de Caracol TV que tras su estreno en Netflix se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares. En los nuevos episodios, Charly Flow (Carlos Torres) y Erick (Juan Manuel Restrepo) emprenden una incansable búsqueda, pero tienen que lidiar con los peligros que se esconden en la selva. Además, mientras ellos sufren sus enemigos ganan terreno y continúan con sus planes de venganza. En tanto, Yeimy lucha por sobrevivir sin su identidad.

Además de Carolina Ramírez y Carlos Torres, la nueva entrega de la popular serie colombiana cuenta con el regreso de Juan Manuel Restrepo, Adriana Arango, Mariana Garzón, Mariana Gómez, Marcelo Dos Santos, Juan Palau, Marcos Andrés Carreño ‘Kiño’ y Pedro Pablo Ochoa Quijano.

La tercera temporada de “La reina del flow” también cuenta con algunas incorporaciones. Alisson Joan, Michell Orozco, Eduardo Pérez, Mauricio Cújar, Rami Herrera, Manolo Alzamora y Juana Arboleda se unen al elenco. Pero ¿a quiénes interpretan en los nuevos episodios?

LOS NUEVOS PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”

1. Sky (Alisson Joan)

Aunque su verdadero nombre es Yara Giraldo, prefiere que la llamen Sky por la fascinación que siente por el cielo. Tras el arresto de su padre, se hizo cargo del taller mecánico y se preocupa por su madre enferma y por el futuro de su hermana. Aunque su padre no la apoya, sueña con convertirse en una artista y tiene el talento para lograrlo.

Tiene una relación amorosa con Rusvel por agradecimiento, ya que él la ha apoyado en cada problema que ha tenido con su familia. Tras una inesperada visita, decide retomar su sueño artístico y se convierte en una sensación. Incluso parece lista para ocupar el trono de la Reina.

Allison Joan es la encargada de interpretar a Sky en la temporada 3 de la serie colombiana "La reina del flow" (Foto: Caracol / Netflix)

2. Jerónimo Vallejo (Manolo Alzamora)

Jerónimo Vallejo es un exitoso y atractivo ingeniero de sistemas que “que no ambiciona plata, sino experiencias que lo saquen de la monotonía”, según la descripción de Caracol TV. Comparte cada pensamiento y paso que da con su esposa Genoveva, incluido su admiración por Mike Rivera y de sus producciones musicales. Detesta a los Reyes del Flow porque no sigue nada popular.

Manolo Alzamora asume el rol de Jerónimo Vallejo, aliado de Mike Rivera, en la tercera temporada de "La reina del flow" (Foto: Caracol TV/ Netflix)

3. Genoveva Vallejo (Rami Herrera)

En la temporada 3 de “La reina del flow”, Genoveva Vallejo es descrita como privilegiada, demente y letal. Se trata de una experta en programación que le es fiel y leal a Jerónimo, a quien conoció en el MIT. Ese amor le hace colaborar con los planes de Mike Rivera. Pero cuando las cosas se salgan de control, su única misión será vengar a su esposo.

Rami Herrera interpreta a Genoveva Vallejo, la esposa de Jerónimo, en la tercera temporada de "La reina del flow" (Foto: Caracol TV/ Netflix)

4. Rusvel Perlaza (Eduardo Pérez)

Rusvel es descrito como alguien “simpático y coqueto, pero también machista y ambicioso”. A pesar de que tenía talento para el fútbol, equivocó el camino y vive el día a día. Aunque asegura amar a Sky, no deja de coquetear con otras, incluso con la hermana de su novia. Cuando siente que pierde a Sky, su amor se vuelve obsesión y aflora su lado más oscuro.

Eduardo Pérez da vida a Rusvel Perlaza, el novio de Sky, en la tercera temporada de "La reina del flow" (Foto: Caracol TV/ Netflix)

5. Soraya Giraldo (Michell Orozco)

Soraya Giraldo es la hermana de Sky, quien se preocupa por su futuro y le ofrece toda la ayuda para que pueda salir adelante. Sin embargo, Soraya prefiere no esforzarse y depender del éxito de su hermana. Alimenta un profundo resentimiento hacia Sky y anhela todo lo que ella tiene, eso incluye a su novio Rusvel.

Michell Orozco como Soraya Giraldo, la hermana de Sky, en la tercera temporada de "La reina del flow" (Foto: Caracol TV/ Netflix)

6. Brenda Piedrahita (Juana Arboleda)

Brenda Piedrahita es la madre de Sky. “Una dama, frentera y categórica en sus principios y valores”. Aunque sufre de artritis, prefiere no expresar su malestar para no preocupar a sus hijas.

Juana Arboleda da vida a Brenda Piedrahita, la madre de Sky, en la tercera temporada de "La reina del flow" (Foto: Caracol TV/ Netflix)

7. Fredy Giraldo (Mauricio Cújar)

En la tercera temporada de “La reina del flow”, Fredy Giraldo está en prisión por cometer un grave error: participar en un robo. Mientras paga su condena de cinco años, aprende que la lealtad por su familia es lo único que lo puede salvar. En la cárcel, se defiende de Mike y sus secuaces.

