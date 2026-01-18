El regreso de “La reina del flow” a Caracol Televisión y Netflix con su tercera temporada trajo consigo grandes expectativas, pero también una notoria ausencia que no pasó desapercibida entre los seguidores de la serie colombiana. Y es que Andrés Sandoval, quien interpretó a Juancho en las dos primeras entregas de la exitosa producción, no forma parte del elenco de esta nueva etapa del show televisivo. Y, tal como te puedes imaginar, la salida del actor de la ficción desató una ola de especulaciones sobre las razones detrás de su exclusión.

Vale precisar que si bien la historia de Yeimy Montoya (Carolina Ramírez) y Charly Flow (Carlos Torres) cautivó a millones de seguidores, fue Juancho quien se ganó el corazón de gran parte del público.

¿La razón? El amor incondicional que siempre le demostró a nuestra protagonista.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La reina del flow” - Temporada 3:

¿POR QUÉ EL ACTOR ANDRÉS SANDOVAL NO REGRESÓ A “LA REINA DEL FLOW”?

En declaraciones concedidas a Tropicana Colombia, Andrés Sandoval habló abiertamente sobre su ausencia en la nueva temporada de la serie.

Así, el actor colombiano fue contundente al afirmar que “de ‘La reina del flow 3′ me sacaron y esa es la realidad. Estamos tratando de mostrar el por qué pasó”.

Según explicó el artista, su deseo era continuar en el proyecto, pero circunstancias ajenas a su desempeño profesional influyeron en la decisión detrás de su salida.

“Desafortunadamente, la vida personal mal contada en redes sociales, y a mis espaldas en el medio, han generado que ciertas personas me excluyan de algunos proyectos. Uno de esos fue ‘La reina del flow 3’”, contó.

Asimismo, el intérprete reflexionó sobre el impacto de la exposición mediática en su carrera.

“Hoy en día, la gente cree que puede meterse en tu vida privada porque eres público, sin analizar. Eso, a veces, afecta ciertas decisiones”, manifestó.

LOS CONFLICTOS PERSONALES DE ANDRÉS SANDOVAL

Las declaraciones de Andrés Sandoval apuntan a su relación con la actriz Katty Osorio, la madre de sus dos hijos.

Resulta que la pareja mantuvo una relación a lo largo de siete años y, eventualmente, se vieron involucrados en diversos líos legales, dejando un amargo pleito entre ambos.

Durante su participación en el programa La Red de Caracol Televisión, por ejemplo, Sandoval reveló detalles sobre las dificultades que enfrentó durante su vida en común.

“Desafortunadamente yo no pude ejercer mi profesión como actor con tranquilidad estando con la mamá de mis hijos por celos muy agresivos”, puntualizó.

¿QUÉ FUE LO ÚLTIMO QUE SE VIO DE JUANCHO EN “LA REINA DEL FLOW”?

El final de Juancho en la segunda temporada de “La reina del flow” mostró al personaje iniciando una relación con Daniela, una locutora de radio, después de que Yeimy eligiera a Charly Flow.

Este cierre dejaba abierta la posibilidad de que el personaje continuara en la siguiente entrega, por lo que su ausencia resultó inesperada para muchos seguidores.

Tras los conflictos amorosos con Yeimy y Charly, Juancho termina la segunda temporada de "La reina del flow" rehaciendo su vida amorosa con Daniela (Foto: Caracol TV)

