La tercera temporada de “La reina del flow” (en inglés: "The Queen of Flow“) ya está disponible en Netflix y trajo consigo uno de los elementos más distintivos de la exitosa serie colombiana: su poderosa banda sonora de música urbana. Así, hay 19 canciones que acompañan esta nueva entrega de la producción, las cuales pueden escucharse en plataformas como Spotify y Apple Music. En ese sentido, ¿te gustaría disfrutar de cada una de ellas? Entonces, esta nota es para ti. Aquí te presento su soundtrack oficial.

Vale precisar que el álbum completo de la temporada supera la hora y 20 minutos de duración.

Además, entre las novedades musicales más comentadas de esta entrega, están los temas interpretados por ‘Pez Koi’ (Erick Cruz): en su repertorio, se encuentran composiciones como “Fuego Dragón”, “No te imaginas” y “Venimos del Dembow”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La reina del flow 3”:

LISTA DE LAS 19 CANCIONES DE LA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”

La banda sonora oficial de la temporada incluye las siguientes canciones:

​1. “Perdóname” - interpretada por Mario Lora (voz de Charly Flow)

- interpretada por Mario Lora (voz de Charly Flow) 2. “Reflejo” - interpretada por Mario Lora (voz de Charly Flow)

- interpretada por Mario Lora (voz de Charly Flow) 3. “Leyenda” - interpretada por Guita (voz de Yeimy Montoya)

- interpretada por Guita (voz de Yeimy Montoya) 4. “Inmortal” - interpretada por Mario Lora (voz de Charly Flow)

- interpretada por Mario Lora (voz de Charly Flow) 5. “Porque eres tú” - versión Sky interpretada por Alisson Joan

- versión Sky interpretada por Alisson Joan 6. “Mi sol” - interpretada por Guita y Mariana Gómez (personaje Irma)

- interpretada por Guita y Mariana Gómez (personaje Irma) 7. “La savia en mis venas” - interpretada por Alisson Joan (personaje Sky)

- interpretada por Alisson Joan (personaje Sky) 8. “No te imaginas” - interpretada por Triana (personaje Erick/Pez Koi)

- interpretada por Triana (personaje Erick/Pez Koi) 9. ​ “Porque tú y yo” - interpretada por Mario Lora (voz de Charly Flow)

- interpretada por Mario Lora (voz de Charly Flow) 10. “Mi sol” - interpretada por VALKA

- interpretada por VALKA 11. “Venimos del Dembow” - interpretada por el elenco

12. “Fuego Dragón” - interpretada por Triana (personaje Erick/Pez Koi)

13. “Así me tienes tú” - interpretada por Mariana Gómez (personaje Irma)

14. “Yo soy lo que soy” - interpretada por Mariana Gómez (personaje Irma)

15. “Borré tu firma” - versión Sky

16. “Bendecido” - interpretada por Mario Lora (Charly Flow)

17. ​“Terremoto” - interpretada por Alisson Joan (personaje Sky)

18. “Helado de mango” - interpretada por Julieta Pineda y Alisson Joan

19. “Amor sin control” - interpretada por Alisson Joan (personaje Sky)

Cabe resaltar que Caracol Televisión también lanzó un álbum adicional titulado “La Reina del Flow 3 (Remix Oficiales)”, el cual contiene versiones remezcladas de “Inmortal”, “Reflejo”, “Alma”, “Bendecido” y “Mi Destino”.

¿DÓNDE Y CÓMO ESCUCHAR LAS CANCIONES DE LA TEMPORADA 3 DE “LA REINA DEL FLOW”?

Tal como te puedes imaginar, los fans pueden acceder a la banda sonora de la temporada 3 de “La reina del flow” a través de las principales plataformas de streaming.

Es decir, los temas están disponibles en portales como Spotify, Apple Music, Deezer y YouTube.

Y tú, ¿ya los escuchaste?

Los actores Carlos Torres y Carolina Ramírez vuelven a lideran el elenco de la serie "La reina del flow" en su tercera temporada (Foto: Caracol Televisión / Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí