Cordelia Cupp (Uzo Aduba), una inspectora excéntrica y brillante, es la protagonista de “La residencia” (“The Residence” en su idioma original), drama de misterio de Netflix que gira en torno a un escándalo de asesinato que involucra al personal de la Casa Blanca, donde tanto el personal como los invitados a una cena de Estado son sospechosos. ¿Quiénes conforman el elenco de la serie creada por Paul William Davies y producida por Shondaland? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes de la ficción inspirada en la novela “The Residence: Inside the Private World of the White House” de Kate Andersen Brower.

“‘The Residence’ es una visión diferente de la casa que todos conocemos: es un vistazo a un mundo que no solemos ver”, señaló Aduba a Tudum, comparándola con otra de sus series clásicas de Netflix, “Orange Is the New Black”. “La serie plantea la pregunta: ‘¿Quién dirige la casa?’. Y la respuesta no es la que creemos”.

Además de Aduba, el elenco de “La residencia” lo conforman Giancarlo Esposito, Edwina Findley, Molly Griggs, Jason Lee, Ken Marino, Al Mitchell, Randall Park, Dan Perrault, Bronson Pinchot, Julieth Restrepo, Mel Rodriguez, Susan Kelechi Watson, Isiah Whitlock Jr. y Mary Wiseman.

“Tenemos un grupo increíble de personas increíblemente talentosas, muy buenas, muy buenas, generosas, atentas, divertidas, dotadas, talentosas, simplemente geniales... ¡Todos los días lo pasábamos genial con nuestro elenco!”, indicó la protagonista. “Nos encantaba venir a trabajar a diario”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA RESIDENCIA”

1. Uzo Aduba como Cordelia Cupp

Uzo aduba, recordada por su papel de Suzanne “Crazy Eyes” Warren en “Orange Is the New Black” y de Shirley Chisholm en la miniserie “Mrs. America”, da vida a Cordelia Cupp, una detective consultora del Departamento de Policía Metropolitana y la investigadora más solicitada del mundo. De acuerdo con la descripción de Netflix, “es conocida por su humor inesperado, su incansable búsqueda de la verdad y su agudo sentido del humor”.

“Se apoyan en su fuerza; tienen una voz propia; son ellas mismas sin complejos, independientes y comprometidas con lo que creen que es la verdad”, señaló Aduba. “Son inteligentes. Son letales con sus palabras. Son mujeres intrépidas”.

Edwin Park (Randall Park) y Cordelia Cupp (Uzo Aduba) trabajan en equipo en el drama de misterio "La residencia" (Foto: Netflix)

2. Giancarlo Esposito como A. B. Wynter

Giancarlo Esposito, conocido principalmente por “Better Call Saul” y “The Gentleman”, asume el rol de A. B. Wynter, el acomodador jefe de la Casa Blanca. Ha trabajado en la esfera política durante 21 años, primero como ujier adjunto antes de ascender a su puesto actual. Y se convierte en la víctima del asesinato. ¿Por qué?

Giancarlo Esposito asume el papel de A. B. Wynter, la víctima en el drama de misterio "La residencia" (Foto: Netflix)

3. Randall Park como Edwin Park

Randall Park, que apareció en “The Good Doctor”, “Office Christmas Party”, “Ant-Man and the Wasp”, “Aquaman”, “The People We Hate at the Wedding”, “Totally Killer” y “Aquaman and the Lost Kingdom”, interpreta a Edwin Park, el agente especial del FBI que debe trabajar junto a la detective Cordelia Cupp.

Sobre la dinámica con su compañera de investigación, Park señaló: “El enfoque se centra tanto en ella, y aun así, él está ahí todo el tiempo. Sería fácil perderse en eso, y aun así, él llena la pantalla gracias a la sutil precisión de sus reacciones. Y para mí, se complementan de esa manera”.

Uzo Aduba da vida a Cordelia Cupp y Randall Park da vida a Edwin Park en el drama de misterio "La residencia" (Foto: Netflix)

4. Susan Kelechi Watson como Jasmine Haney

Susan Kelechi Watson, conocida por su papel de Beth Pearson en “This Is Us”, serie por la que fue nominada al premio Critics' Choice Television como mejor actriz de reparto, da vida a Jasmine Haney en “La residencia”. Se trata de una joven y prometedora asistente de acomodación de la Casa Blanca.

Susan Kelechi Watson interpreta a Jasmine Haney y Molly Griggs interpreta a Lilly Schumacher en el drama de misterio "La residencia" (Foto: Netflix)

5. Ken Marino como Harry Hollinger

Ken Marino, que ha protagonizado series como “Party Down”, “Marry Me”, “Burning Love” y “Children’s Hospital”, interpreta a Harry Hollinger, “el amigo más antiguo del presidente Morgan, su asesor más cercano y su confidente más confiable”.

Ken Marino asume el rol de Harry Hollinger, el amigo del presidente Morgan, en el drama de misterio "La residencia" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “The Residence”:

Jason Lee como Tripp Morgan

Edwina Findley como Sheila Cannon

Molly Griggs como Lilly Schumacher

Al Mitchell como Rollie Bridgewater

Dan Perrault como Colin Trask

Spencer Garrett como Wally Glick

Bronson Pinchot como Didier Gotthard

Isiah Whitlock Jr. como Larry Dokes

Mary Wiseman como Marvella

Matt Oberg como Nick Simms

E. L. Losada como St. Pierre

Alexandra Siegel como Valentina Motta

Ryan Farrell como Lorenzo Motta

Barrett Foa como Elliot Morgan

Al Franken como Aaron Filkins

Julian McMahon como Stephen Roos

Kylie Minogue

Jane Curtin como Nan Cox

James Babson como Daryl Armogeda

Eliza Coupe como Margery Bay Bix

Izzy Diaz como Eddie Gomez

Paul Fitzgerald como Perry Morgan

Roslyn Gentle como Rachel Middlekauff

Chris Grace como Duane Ladage

Juliette Jeffers como Angie Huggins

Sumalee Montano como Dana Hammond

Brett Tucker como David Rylance

Nathan Lovejoy como Alden Tamridge

Julieth Restrepo como Elsyie Chayle

Mel Rodriguez como Bruce Geller

Rebecca Field como Emily Mackil

¿DE QUÉ TRATA “LA RESIDENCIA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “132 habitaciones. 157 sospechosos. Un cadáver. Un detective excéntrico. Una cena de estado desastrosa. “La Residencia” es una intrigante novela policíaca ambientada en los pisos superior, inferior y trasero de la Casa Blanca, entre el ecléctico personal de la mansión más famosa del mundo.

En medio de todos los giros inesperados, la detective Cordelia Cupp colabora con el escéptico agente especial del FBI Edwin Park para desentrañar un misterio intrigante (y mortal). Como revela el avance, la víctima del asesinato es AB Wynter, el ujier jefe de la Casa Blanca, y todos son sospechosos”.

¿CÓMO VER “THE RESIDENCE”?

“La residencia” se estrenará el viernes 20 de marzo de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama de misterio solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.