El estudio de animación japonés Ufotable, responsable de convertir a “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” en un fenómeno mundial, tiene mucho más entre manos que la esperada secuela de “Infinity Castle”. Y es que, el pasado sábado 21 de febrero, la compañía publicó un ‘reel’ promocional en el que detalló su hoja de ruta completa para el 2026 y los años siguientes, confirmando al menos 7 proyectos entre películas, retransmisiones, eventos y adaptaciones de videojuegos. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que este anuncio llega en un momento especialmente brillante para el estudio: la primera entrega de la trilogía “Demon Slayer: Infinity Castle”—subtitulada “Part 1: Akaza Returns”—se estrenó en julio del 2025 y acumuló una recaudación global superior a los 732 millones de dólares, convirtiéndose en el largometraje de anime más taquillero de la historia.

De esta manera, no sorprende que Ufotable quiera mostrar que su catálogo va mucho más allá de los cazadores de demonios.

Antes de continuar, disfruta del ‘reel’ promocional:

¿QUÉ PROYECTOS CONFIRMÓ UFOTABLE PARA EL 2026?

El estudio organizó sus anuncios en dos bloques: lo que llegará este año y lo catalogado como “proyectos futuros”. Para 2026, las confirmaciones son las siguientes:

1. “Witch on the Holy Night” (“Mahōtsukai no Yoru”)

Empiezo la lista con la película de anime basada en la novela visual de Type-Moon del mismo nombre, cuya protagonista es Aoko Aozaki, una joven que ingresa al mundo de la magia en el Japón de finales de los 80’s.

El filme llegará a los cines japoneses en algún momento del 2026, aunque todavía no se ha revelado una fecha exacta.

Por otro lado, se sabe que esta obra es una pieza clave en el llamado “Nasuverso”, el universo compartido que conecta franquicias como “Fate”, “Tsukihime” y “The Garden of Sinners” .

2. La retransmisión completa de “Demon Slayer”

A partir del 5 de abril del 2026, Fuji TV emitirá el anime íntegro todos los domingos a las 9:00 a.m. (hora de Japón).

Y, tal como te puedes imaginar, esta estrategia busca mantener el entusiasmo de los fans de cara a la segunda película de la trilogía.​

3. El 30° aniversario de la franquicia “Tales of”

Ufotable ha colaborado históricamente con Bandai Namco en secuencias no interactivas para juegos como “Tales of Arise” y en la serie animada “Tales of Zestiria the X”.

Así, el ‘reel’ adelantó que habrá una colaboración especial por el aniversario, cuyos detalles se revelarán el 3 de abril, según confirmó el productor de la saga, Yusuke Tomizawa.

4. Los eventos “Ufotable Cafe TO GO” y “Machi Asobi vol. 30”

El estudio también llevará su famoso café temático de “Demon Slayer” a las 47 prefecturas de Japón.

Además, organizará una nueva edición de su festival de anime y videojuegos en Tokushima, con más información prevista para el 9 de marzo.

¿QUÉ VIENE PARA UFOTABLE DESPUÉS DEL 2026?

Ufotable también aprovechó el ‘reel’ para confirmar el estado de tres grandes producciones sin fecha definitiva:

5. “Demon Slayer: Infinity Castle Chapter 2”

La segunda parte de la trilogía que cierra la historia de Tanjiro Kamado contra Muzan Kibutsuji está en la lista.

Esta película estaría programada para el 2027 y el anuncio presentó—por primera vez—el logo oficial del título, aunque no se compartieron detalles adicionales sobre la trama ni una fecha precisa.

El logo oficial de la segunda parte de la trilogía de películas "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

6. El anime “Genshin Impact”

Anunciado en septiembre del 2022 junto a un tráiler conceptual que generó una enorme expectativa, este proyecto llevaba años sin actualizaciones, lo que hizo temer a los fans que hubiera sido cancelado.

Este nuevo ‘reel’ confirma que la colaboración a largo plazo entre Ufotable y HoYoverse sigue activa, aunque no se revelaron detalles de producción ni su ventana de estreno (pero algunos analistas consideran que el 2027 o el 2028 serían los años de lanzamiento más realistas).

7. La película “Katsugeki/Touken Ranbu”

Este largometraje fue anunciado originalmente en el 2017, tras el final de la serie de televisión producida también por Ufotable, y recibió una nueva imagen promocional en diciembre del 2022.

El anuncio confirma que la producción sigue en pie, pero sin revelar más datos sobre su estado ni su calendario de estreno.

Y tú, ¿qué proyecto tienes más ganas de disfrutar?

