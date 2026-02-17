Tras el estreno del episodio final de la temporada 3 de “Dime más mentiras” (en su idioma original: “Tell Me Lies”), titulado "Are You Happy Now, That I’m on My Knees?“, las redes se llenaron de teorías, reclamos y hasta mensajes pidiendo más capítulos de la serie que adapta la obra homónima de Carola Lovering. Así, si quieres saber si habrá o no temporada 4 de la producción en las plataformas de streaming Disney+ y Hulu, conviene revisar qué ha dicho la showrunner Meaghan Oppenheimer al respecto. ¡Presta atención!

Vale precisar que el show televisivo sigue Lucy Albright (Grace Van Patten), una joven que llega a la universidad buscando empezar de cero y termina atrapada en una relación tan intensa como dañina con Stephen DeMarco (Jackson White), un estudiante carismático que oculta más secretos de los que aparenta.

Entonces, la ficción muestra cómo ese vínculo tóxico impacta en su círculo de amigos, distorsiona la forma en la que nuestra protagonista se mira a sí misma y deja huellas profundas en la vida de todos los involucrados.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Dime más mentiras” - Temporada 3:

¿HABRÁ TEMPORADA 4 DE “DIME MÁS MENTIRAS”?

La respuesta corta es NO : la tercera entrega de la serie fue la última en explorar la historia de Lucy y Stephen.

Y es que, el pasado lunes 16 de febrero del 2026, la showrunner Meaghan Oppenheimer reveló en Instagram que este desenlace era el que su equipo de trabajo siempre planeó.

“Después de tres increíbles temporadas de ‘Tell Me Lies’, el episodio de esta noche será el final de la serie. Este fue siempre el final que mi equipo de guionistas y yo teníamos en mente, y estamos muy orgullosos de él”, escribió.

“Su increíble respuesta a esta temporada nos inspiró a explorar si había otra forma orgánica de continuar la historia, pero finalmente sentimos que había llegado a su conclusión natural”, agregó.

“Mi principal objetivo siempre ha sido proteger la calidad de la serie y ofrecerles la mejor experiencia posible. Por eso, aunque es agridulce dejar algo que ha sido una experiencia tan feliz, estoy muy agradecido de que hayamos podido contar una historia completa con un final intencionado, un privilegio que muy pocas series tienen”, explicó.

“Gracias por amar nuestra serie. Estamos deseando ofrecerles más historias en un futuro próximo”, concluyó.

¿POR QUÉ “DIME MÁS MENTIRAS” TERMINA EN LA TEMPORADA 3?

En declaraciones recogidas por Deadline, Meaghan Oppenheimer insistió en que “tres temporadas era la longitud ideal” y que, una vez que Lucy ya no está en la universidad y el grupo principal se dispersa, no quedaba mucho más que los uniera.

“He tenido muchas conversaciones con nuestros guionistas y, cuando piensas en lo que podría pasar a continuación, Lucy ya no está en el instituto. La mayoría del reparto se graduará en la universidad en el futuro. Todos vivirán en lugares diferentes. No estarán en el mismo sector. No hay mucho que los conecte”, le dijo al referido medio.

Es decir, una cuarta tanda de episodios habría requerido una reinvención total del formato original.

“Para mí, se trataba simplemente de si creía que había otra temporada que fuera a ser tan buena, que no pareciera una serie completamente diferente. Y sentí que tendría que ser completamente reimaginada. El recurso narrativo ha terminado. Así que sí, aunque es difícil, creo que lo peor sería entregar algo en lo que no creyera. Y también saber lo mucho que al reparto le encantó este final, y ellos eran las personas que habían encarnado a estos personajes durante tanto tiempo. Eso me dio mucha tranquilidad al respecto”, puntualizó.

¿CÓMO VER “DIME MÁS MENTIRAS”?

“Dime más mentiras” es una producción exclusiva de Hulu (Estados Unidos) y Disney+ (Latinoamérica y España).

Por lo tanto, para disfrutarla de principio a fin, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu territorio.

