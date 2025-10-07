“La Suerte: una serie de casualidades” es la comedia española que llega al catálogo de Disney+ este miércoles 8 de octubre. Así, ¿te gustaría saber quiénes son todos los actores y personajes de esta peculiar historia? Pues, en las siguientes líneas, te traigo su guía de reparto. ¡Seguro encuentras varios rostros conocidos!

Vale precisar que la serie de Disney Plus se centra en David, un joven que trabaja como taxista ocasional.

Sin embargo, su vida cambia cuando es contratado como conductor privado de ‘El Maestro’, un legendario torero, para recorrer España de punta a punta de una manera totalmente nueva e inesperada para él.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La Suerte: una serie de casualidades”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA SUERTE: UNA SERIE DE CASUALIDADES”?

1. Ricardo Gómez como David

Para saber quién es quién en la producción, empiezo la lista con uno de los protagonistas: David, el taxista cuya vida cambia radicalmente tras un encuentro fortuito. En su viaje alrededor de España, él descubre un mundo lleno de supersticiones y desafíos.

El actor que lo interpreta es Ricardo Gómez, quien saltó a la fama interpretando a Carlos en la serie “Cuéntame cómo pasó”. Además, ha participado en producciones como “El sustituto” (2021), “Soy Nevenka” (2024) y “La Ruta” (2022).

Ricardo Gómez como David en una escena de “La Suerte: una serie de casualidades” (Foto: Boomerang TV / Disney+)

2. Óscar Jaenada como ‘El Maestro’

‘El Maestro’ es el legendario torero que ve en David la suerte que ha perseguido toda su vida. Él representa a una figura del mundo taurino que busca recuperar su prestigio perdido.

El artista que asume este rol es Óscar Jaenada, uno de los intérpretes más reconocidos del cine español. Él ganó el Premio Goya al Mejor Actor por su papel de Camarón de la Isla en la película “Camarón” (2005).

Óscar Jaenada como 'El Maestro' en una escena de “La Suerte: una serie de casualidades” (Foto: Boomerang TV / Disney+)

3. Carlos Bernardino como Jero

Carlos Bernardino, conocido por títulos como “Modelo 77” (2022), le da vida a Jero.

4. Óscar Higares como Ramón

Óscar Higares, quien ha participado en series como “Entrevías” (2022-2024), se pone en la piel de Ramón.

Óscar Higares como Ramón en una escena de “La Suerte: una serie de casualidades” (Foto: Boomerang TV / Disney+)

5. Pedro Bachura como Marchena

Pedro Bachura, visto en “Antidisturbios” (2020) y “Venus” (2022), interpreta a Marchena.

Otros actores y personajes de “La Suerte: una serie de casualidades”:

6. Jason Fernández como Juanlu Romero

7. Almudena Amor como Patricia

8. Almudena Cid como Mar

9. Aria Bedmar como Susana

10. Óscar Reyes

11. Diana Peñalver

12. Manuel Morón

