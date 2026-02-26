La llegada de la primera temporada de “Oshi no Ko” al catálogo de Crunchyroll marca un nuevo escenario para uno de los animes más comentados de los últimos años. Y es que el título ha decidido dar el salto hacia una de las plataformas de streaming más populares del mundo... acercando la atrapante y emocionante historia de Aqua, Ruby y Ai Hoshino a un público todavía más amplio. Así, para muchos espectadores, esto significa poder ponerse al día de forma más sencilla con un verdadero fenómeno televisivo.

Vale precisar que este es un thriller psicológico ambientado en la industria del entretenimiento japonés que comienza con el doctor Gorou Amemiya, fan devoto de la idol Ai Hoshino, y un giro fantástico que lo lleva a renacer como el hijo de su artista favorita.

Desde ahí, el programa explora el lado más oscuro del ‘show business’: la explotación de idols, el acoso de los fans y la presión extrema de las redes sociales, temas que han conectado con millones de espectadores a nivel global.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Oshi no Ko”:

¿QUÉ INCLUYE LA TEMPORADA 1 DE “OSHI NO KO” EN CRUNCHYROLL?

La temporada 1 del anime llegó a Crunchyroll el pasado miércoles 25 de febrero del 2026, en un lanzamiento sorpresivo anunciado ese mismo día por las cuentas oficiales de la plataforma para Latinoamérica y otros territorios.

Esto implica que el catálogo del servicio de streaming reúne los 11 episodios originales de “Oshi no Ko”, incluido el primer capítulo de 90 minutos que se estrenó en cines y luego en la televisión japonesa.

Cabe resaltar que esta tanda de episodios adapta—aproximadamente—los primeros cuatro volúmenes del manga creado por Aka Akasaka y Mengo Yokoyari, centrados en la llegada de Ai Hoshino a la vida del doctor Gorou Amemiya y el salto posterior de la historia en el tiempo.

Asimismo, los usuarios tienen disponible el audio japonés con subtítulos y se ha adelantado que se irán añadiendo idiomas de doblaje de forma progresiva.

¿CUÁNDO LLEGA LA TEMPORADA 2 DE “OSHI NO KO” A CRUNCHYROLL?

Crunchyroll confirmó que la temporada 2 de “Oshi no Ko” se incorporará a su catálogo en la primavera estadounidense del 2026. Es decir, entre los meses de marzo y junio de este año.

En ese sentido, si ya empezaste o terminaste la primera entrega del anime en la plataforma, tendrás que esperar unas semanas más para continuar con el relato.

¿CÓMO SE PUEDE VER EL ANIME “OSHI NO KO” COMPLETO EN CRUNCHYROLL?

Actualmente, la situación queda así:

La temporada 1 ya está disponible en Crunchyroll .

. La temporada 2 ha sido anunciada para un próximo estreno en la plataforma .

. La temporada 3 continúa en ‘simulcast’ semanal en Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutar del show televisivo, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

"Oshi no Ko" es un anime que explora géneros como la fantasía, la comedia, el drama, el musical y la intriga a lo largo de su trama (Foto: Doga Kobo / Shueisha)

