¡Atención, fans de las maldiciones y los hechiceros! Y es que “Jujutsu Kaisen” sigue expandiendo su dominio en el streaming y ahora su temporada 2 se suma al catálogo de HBO Max. Sin dudas, una noticia que alegra a quienes se habían quedado solo con la primera parte del anime en la plataforma o, quizá, lo venían siguiendo desde otros portales. Así, ¿te gustaría saber cuándo llega esta tanda de episodios al servicio de streaming? Pues, para descubrirlo, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

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Vale precisar que la segunda temporada de la producción se emitió originalmente en Japón entre julio y diciembre del 2023, con 23 episodios en total.

De esta manera, adapta los arcos del pasado de Gojo y el llamado Incidente de Shibuya, dos bloques clave dentro del manga de Gege Akutami.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen 2”:

¿DE QUÉ TRATA LA SEGUNDA TEMPORADA DE “JUJUTSU KAISEN”?

En esta tanda de episodios, el foco del anime se reparte entre el pasado y el presente.

La primera parte se centra en los días de estudiante de Satoru Gojo y Suguru Geto, cuando reciben la misión de escoltar a Riko Amanai, un “recipiente de plasma estelar” cuya seguridad resulta clave para el mundo de los hechiceros.

Y, tal como te puedes imaginar, la misión abre heridas y tensiones que terminarán marcando el camino de ambos personajes dentro de la franquicia.

La segunda mitad nos lleva al famoso Incidente de Shibuya, donde una barrera misteriosa encierra a civiles y hechiceros en pleno 31 de octubre, mientras las maldiciones ejecutan un plan para neutralizar al hechicero más fuerte.

Allí se cruzan Yuji Itadori, sus compañeros y un grupo amplio de aliados y enemigos, en uno de los momentos más intensos del manga por su escala, su nivel de destrucción y consecuencias para los personajes principales.

¿CUÁNDO LLEGA LA TEMPORADA 2 DE “JUJUTSU KAISEN” A HBO MAX?

De acuerdo con publicaciones de cuentas de X especializadas en anime, como @WDN_Topic y @Yatogam1Oficial, la temporada 2 de “Jujutsu Kaisen” llega a HBO Max Latinoamérica el martes 9 de junio del 2026.

Cabe resaltar que la página oficial de la serie en la plataforma ya está activa para la región, lo que facilita seguir el anime desde un solo lugar.

Por lo tanto, para disfrutar de esta tanda de episodios, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE LA TEMPORADA 2 DE “JUJUTSU KAISEN”?

En japonés, la temporada 2 de “Jujutsu Kaisen” mantiene a las voces que los fans ya reconocen.

Entre los protagonistas, figuran:

Junya Enoki como Yuji Itadori

como Yuji Itadori Yuma Uchida como Megumi Fushiguro

como Megumi Fushiguro Asami Seto como Nobara Kugisaki

como Nobara Kugisaki Yuichi Nakamura como Satoru Gojo

como Satoru Gojo Junichi Suwabe como Sukuna

como Sukuna Takahiro Sakurai como Suguru Geto

como Suguru Geto Takehito Koyasu como Toji Fushiguro

como Toji Fushiguro Anna Nagase como Riko Amanai

Por otro lado, en el doblaje latino, la wiki especializada de la serie registra a Enzo Fortuny como Yuji, Víctor Ruiz como Megumi, Ayari Rivera como Nobara, José Gilberto Vilchis como Gojo, Alfredo Gabriel Basurto como Sukuna y Christian Strempler en el rol de Geto.

Satoru Gojo es mostrado en su etapa de estudiante durante la temporada 2 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

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