La primera parte de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” termina el 26 de marzo de 2026, así que a partir de esa fecha los doce primeros episodios de esta entrega del popular anime el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami estarán disponibles en Crunchyroll, al igual que los anteriores capítulos. No obstante, algunos fanáticos también esperan ver la serie en otras plataformas de streaming como Netflix, donde por lo pronto, solo pueden encontrar la primera temporada, que se emitió originalmente entre octubre de 2020 y marzo de 2021.

Pero ¿cuándo llegará la segunda temporada a Netflix USA y a otras partes del mundo? La segunda entrega, que se emitió entre julio y diciembre de 2023, explora el pasado de Satoru Gojo como estudiante (Arco del Recipiente de Plasma Estelar) y narra el caótico Incidente de Shibuya. Las consecuencias de esto último se abordan en los primeros episodios de la tercera entrega.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “JUJUTSU KAISEN” EN NETFLIX?

Debido a que Crunchyroll posee la licencia mundial para transmitir “Jujutsu Kaisen” fuera de Asia, Netflix tiene que esperar un poco más para incluirla en su catálogo, al igual que sucede con otros animes.

Aunque Netflix aún no ha anunciado la fecha exacta en la que subirá los 23 episodios de la segunda temporada, el anime aparece en la sección “Vale la pena esperar” de la plataforma de streaming de la N roja. Por lo tanto, llegará en algún momento del 2026.

La primera parte de la segunda temporada de "Jujutsu Kaisen" adapta el arco del pasado de Gojo, "El Inventario Oculto/Muerte Prematura" (Foto: Mappa)

Normalmente, las nuevas series y películas con licencia se publican en dicha sección, llegan unos 30 días después, así que es probable que la segunda temporada de “Jujutsu Kaisen” se estrene en Netflix en abril de 2026.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “JUJUTSU KAISEN”?

Los primeros cinco episodios de la segunda temporada de “Jujutsu Kaisen”, adaptan el arco del Pasado de Gojo y se centra en los años de instituto de dicho personaje, además, revela por qué se vio obligado a enfrentarse a Suguru Geto.

A partir del sexto capítulo, la historia se dirige al arco del Incidente de Shibuya, donde Kenjaku orquesta un brutal plan para capturar a Satoru Gojo y desata el caos en Shibuya, que provoca destrucción y grandes pérdidas para los hechiceros.

EPISODIOS DE LA TEMPORADA 2 DE “JUJUTSU KAISEN”

Arco 1: Inventario Oculto / Muerte Prematura (Pasado de Gojo)

Episodio 1 (25): El tesoro escondido

Episodio 2 (26): El tesoro escondido - Parte 2

Episodio 3 (27): El tesoro escondido - Parte 3

Episodio 4 (28): El tesoro escondido - Parte 4

Episodio 5 (29): El tesoro perdido (o Premature Death)

Arco 2: El Incidente de Shibuya

Episodio 6 (30): De eso se trata (Inicio del arco de Shibuya)

Episodio 7 (31): La víspera del festival

Episodio 8 (32): El incidente de Shibuya

Episodio 9 (33): El incidente de Shibuya - Apertura del portal

Episodio 10 (34): Confusión

Episodio 11 (35): Espiritismo

Episodio 12 (36): Espada obtusa

Episodio 13 (37): Escamas carmesí

Episodio 14 (38): Temblores

Episodio 15 (39): Temblores, parte dos

Episodio 16 (40): Trueno

Episodio 17 (41): Trueno, parte 2

Episodio 18 (42): Lo correcto y lo incorrecto

Episodio 19 (43): Lo correcto y lo incorrecto, parte 2

Episodio 20 (44): Lo correcto y lo incorrecto, parte 3

Episodio 21 (45): Metamorfosis

Episodio 22 (46): Metamorfosis, parte dos

Episodio 23 (47): El incidente de Shibuya, cierre del portal

El último capítulo de la temporada 2 de "Jujutsu Kaisen" se emitió el 28 de diciembre de 2023 en Crunchyroll (Foto: Mappa)

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