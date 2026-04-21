La segunda temporada del anime “Jujutsu Kaisen” está a punto de aterrizar en Netflix. Así, si sigues la producción desde el famoso servicio de streaming, probablemente te gustaría saber cuánto falta para ver—por fin—el arco de Shibuya sin recurrir a otras apps o páginas. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento desde cuándo podrás disfrutar de la continuación de la historia de Yuji, Megumi y Nobara en la plataforma de la “N” roja. ¡Presta atención!

Vale precisar que la temporada 2 de la ficción abarca dos grandes bloques del manga de Gege Akutami.

Primero, adapta el arco “Hidden Inventory / Premature Death”, un flashback que se sitúa años antes de la historia principal y explora el pasado de Satoru Gojo, Suguru Geto y Toji Fushiguro, aportando contexto clave a sus motivaciones.

Luego, entra de lleno al arco de Shibuya, en el que la serie se vuelve mucho más oscura, incrementa la violencia y pone a personajes como Yuji Itadori, Megumi Fushiguro y Nobara Kugisaki en situaciones límite frente a maldiciones de altísimo nivel.

De esta manera, su combinación de drama, giros inesperados y secuencias de acción la convirtió en una tanda de episodios muy elogiada por la crítica.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen 2”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “JUJUTSU KAISEN” EN NETFLIX?

Es oficial: la segunda entrega del anime se estrena en Netflix el viernes 1 de mayo del 2026 en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Latinoamérica.

Entonces, si te encuentras en alguno de estos territorios, podrás disfrutar de estos capítulos en la plataforma.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “JUJUTSU KAISEN” EN NETFLIX?

Los 23 episodios de la temporada 2 de “Jujutsu Kaisen” se liberarán de golpe en Netflix, por lo que tendrás la oportunidad de maratonearla sin tener que esperar por lanzamientos semanales.

Así, para ver esta tanda de capítulos, asegúrate de contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

¿CUÁNDO PODRÍAMOS VER LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN” EN NETFLIX?

Por otro lado, si bien todavía no hay una fecha oficial para el estreno de la temporada 3 del anime “Jujutsu Kaisen” en Netflix, podemos hacer una proyección basada en el patrón actual.

En ese sentido, si se mantiene el intervalo de alrededor de dos años entre la emisión televisiva y la llegada a la plataforma en América Latina y Estados Unidos, lo más probable es que la tercera entrega desembarque en Netflix alrededor del 2028.

Esta imagen promocional muestra el contraste paralelo entre las dos épocas que cubre la segunda temporada del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

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