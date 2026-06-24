La cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen” aún no tiene una fecha de estreno, pero en el último anuncio del popular anime basado en manga escrito e ilustrado por Gege Akutami se confirmó que el equipo de producción está trabajando con diligencia para asegurar que la nueva entrega también sea un éxito. Considerando el historial de la serie, algunos fans estiman que los nuevos episodios podrían llegar a finales de 2027 o inicios del 2028. Por lo tanto, se trata de una larga espera que podría aminorarse con títulos de temática similar o próximos estrenos.

Otra opción válida es volver a ver las tres primeras temporadas de la historia de fantasía oscura y acción que sigue a Yuji Itadori, un estudiante de instituto con una fuerza física sobrehumana y cuya vida cambia cuando ingiere un dedo de Ryomen Sukuna, el espíritu maldito más poderoso, para salvar a sus amigos, convirtiéndose en su huésped. Desde ese momento, se une a una escuela secreta de hechicería.

Por supuesto, Crunchyroll cuenta con las tres temporadas y las películas de “Jujutsu Kaisen”. Mientras que en los catálogos de Netflix y Amazon Prime Video solo podrás encontrar una o dos de las temporadas del exitoso anime. No obstante, en julio la tercera entrega estará disponible en otra plataforma de streaming.

En "Jujutsu Kaisen" Sukuna utilizaba a Yuji únicamente como una prisión temporal, intentando tomar el control de su cuerpo mediante juramentos y manipulación (Foto: Mappa)

LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN” LLEGA A HULU

La segunda temporada de “Jujutsu Kaisen” llegó a Hulu, plataforma de streaming que solo está disponible en Estados Unidos, en marzo de 2026, y la tercera temporada estará disponible a partir de julio, apenas seis meses después de su estreno.

Los episodios que adaptan la primera parte del arco de Culling Game se emitieron originalmente entre el 9 de enero y el 27 de marzo de 2026, y se centraron en el inicio del torneo mortal organizado por el hechicero Kenjaku para forzar la evolución de la humanidad, obligando a Yuji, Megumi y otros a participar para salvar a Satoru Gojo.

La tercera temporada empieza mostrando las consecuencias del Incidente de Shibuya y a Yuji Itadori completamente traumatizado y aislado, quien debe enfrentarse a Yuta Okkotsu, enviado por los altos mandos de la hechicería para ejecutar la sentencia de muerte del protagonista.

¿Cuándo estará disponible la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” en Hulu? Los últimos doce capítulos estarán disponibles en Hulu a partir del 10 de julio de 2026.

Al inicio de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen", Yuta Okkotsu es el encargado de ejecutar la sentencia de muerte contra Yuji Itadori (Foto: MAPPA)

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¿EN QUÉ PLATAFORMAS DE STREAMING ESTÁ DISPONIBLE “JUJUTSU KAISEN”?

Crunchyroll: Tiene las 3 temporadas completas (incluyendo el arco Incidente de Shibuya) y la película precuela “Jujutsu Kaisen 0”

Netflix: Cuenta con la temporada 1, la temporada 2 y la película “Jujutsu Kaisen 0”

Amazon.Prime Video: Ofrece la temporada 2 en territorios seleccionados.

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