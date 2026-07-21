Mientras esperas la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen”, que adapta la segunda parte de The Culling Game y promete los enfrentamientos más brutales y caóticos de la serie, puedes ver otros títulos igual de emocionantes en Crunchyroll y otras plataformas de streaming. Pero si prefieres revivir los mejores momentos de la historia de Yuji Itadori, un estudiante con fuerza sobrehumana que se une a una escuela de hechicería tras ingerir el dedo de Sukuna, el rey de las maldiciones, para salvar a sus amigos. Mientras busca los dedos restantes para destruir al demonio, usa su fuerza para salvar a la mayor cantidad de personas posible de las maldiciones.

Por supuesto, las tres temporadas y 59 episodios están disponibles en Crunchyroll, pero también puedes encontrar algunas de las temporadas en otros servicios de streaming. De hecho, la tercera entrega, que originalmente se emitió entre el 8 de enero y el 27 de marzo de 2026, también llegará a Netflix. A continuación, te comparto más detalles al respecto.

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN” EN NETFLIX?

La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, que también adaptó tres arcos argumentales consecutivos del manga: Arco de la Ejecución de Itadori (Itadori’s Extermination Arc), Arco de las Preparaciones (Perfect Preparation Arc) y Arco del Juego de la extincion - Parte 1 (The Culling Game Arc: Part 1), estará disponible en Netflix a partir del 22 de julio de 2026.

En el universo "Jujutsu Kaisen", Yuta Okkotsu es el hechicero especial asignado para ejecutar a Yūji Itadori. Esto marca el inicio de la tercera temporada del anime (Foto: MAPPA / TOHO)

Se trata de un lanzamiento global y en varios idiomas. Por lo tanto, los usuarios de la plataforma de streaming de la N roja en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo podrán ver los nuevos doce episodios.

Cabe aclarar que, Netflix Asia estrenó los episodios del arco The Culling Game Parte 1 de forma semanal desde el 9 de enero de 2026, justo al mismo tiempo en que se transmitían en la televisión japonesa. En este grupo se incluyen países como Japón, India, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia y Filipinas.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN” EN NETFLIX?

Para ver la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

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En la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen", Kenjaku busca forzar una evolución humana masiva a través del caos, acumulando energía maldita para fusionar a la población de Japón con el Maestro Tengen (Foto: Mappa)

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

La temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” muestra las destructivas consecuencias del Incidente de Shibuya y el inicio del Juego del Sacrificio (The Culling Game), un macabro torneo de supervivencia orquestado por el villano Kenjaku, que tiene el objetivo de forzar una evolución humana masiva a través del caos, acumulando energía maldita para fusionar a la población de Japón con el Maestro Tengen.

La tercera entrega del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami empieza con los altos mandos de la hechicería entrando en pánico y revocando la suspensión de la condena de Yuji. Yuta Okkotsu, hechicero de grado especial, acepta la misión estricta de ejecutarlo para contener definitivamente a Sukuna.

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