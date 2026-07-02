Hay noticias que los fans de “Jujutsu Kaisen” llevaban meses esperando y, ahora, por fin hay una fecha concreta para celebrar. Resulta que la aclamada temporada 3 del anime se suma al catálogo de Netflix, lo que implica que los suscriptores de la popular plataforma de streaming de la “N” roja podrán disfrutar de la adaptación de la primera parte del Arco del Juego de Exterminio (o ‘Culling Game’) del manga de Gege Akutami. Pero, ¿sabes exactamente desde cuándo? Pues, aquí te lo cuento.

Vale precisar que esta tanda de 12 episodios continúa la historia de Yuji Itadori y compañía tras los sucesos que marcaron la etapa anterior de la serie: el terrible Incidente de Shibuya.

Así, el anime sigue explorando el terreno de la fantasía oscura con acción y toques de terror, un combo que le ha valido una base de fans fiel desde su debut.

¿Y los nombres destacados de detrás de cámaras? Pues, Shōta Goshozono está a cargo de la dirección, mientras que Hiroshi Seko es el responsable del guion.

¿CUÁNDO LLEGA LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN” A NETFLIX?

A través de la cuenta oficial @NetflixAnime de X, Netflix confirmó que la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” se estrenará en su plataforma a nivel mundial el miércoles 22 de julio del 2026.

Además, el lanzamiento incluye el doblaje en varios idiomas, un dato que suele ser clave para quienes prefieren ver la serie sin subtítulos.

Importante: esta entrega de la producción ya se había emitido en Japón durante el primer trimestre del año, con Crunchyroll como el servicio de streaming encargado de transmitirla en simultáneo de manera global.

MIRA EL TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

¿EN QUÉ ORDEN VER “JUJUTSU KAISEN” ANTES DE LA TEMPORADA 3?

Tal como te puedes imaginar, para llegar a esta entrega con todo el contexto correspondiente, conviene seguir el orden cronológico de emisión:

Primero, la temporada 1 de “Jujutsu Kaisen”.

Luego, la segunda entrega de la producción.

Y, de ahí, la temporada 3 centrada en el arco ‘Culling Game’.

De esta forma se entienden mejor las consecuencias del Incidente de Shibuya, punto de partida de todo lo que viene ahora.

Este es LINK OFICIAL del show televisivo en Netflix.

¿QUÉ SIGUE DESPUÉS DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

MAPPA ya confirmó que la temporada 4 de “Jujutsu Kaisen” se encuentra en producción.

Y, por supuesto, se espera que esta entrega aborde la segunda parte del intenso Arco del Juego de Exterminio.

Hiromi Higuruma junto a su shikigami Judgeman en una escena de la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

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