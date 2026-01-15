La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” promete intensos y emocionantes episodios, que incluirán impactantes batallas entre Yuji Itadori, Megumi y otros hechiceros que son obligados a participar en un torneo mortal orquestado por Kenjaku, quien busca optimizar la energía maldita humana y lograr una fusión con Tengen. Para reunir participantes para el Juego de la matanza, Kenjaku hizo que miles de personas despertaran como hechiceros, quienes deben adaptarse rápidamente y luchar para sobrevivir.

Pero la nueva entrega del popular anime no solo adapta el arco de The Culling Game del manga escrito e ilustrado por Gege Akutami. También adapta el Itadori’s Extermination Arc, que se desarrolla en 7 capítulos del material original, y Perfect Preparation Arc, que abarca 15 capítulos del manga.

La primera parte de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” tiene doce episodios, que se emitirán desde el 8 de enero de 2026 hasta el 26 de marzo del mismo año. Cada semana se emite un nuevo episodio, con excepción de una, ya que el anime hará una pausa.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ LA PAUSA DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

Tras el estreno de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, se anunció que se realizaría una pausa a la mitad de la primera parte. ¿Cuándo se producirá? El 19 de febrero de 2026, en lugar de emitirse el octavo capítulo, se transmitirá un episodio especial para preparar a los fans para los emocionantes eventos.

Este capítulo especial incluirá un resumen de los primeros siete episodios de la tercera entrega. Además, incluirá una narración recién grabada para explicar los momentos más importantes. Por lo tanto, el capítulo 8 se emitirá el jueves 26 de febrero.

Por otro lado también se ha revelado que la primera parte de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” terminará con un cliffhanger en medio del Juego de la Matanza. Hasta el momento, no se ha confirmado el número de episodios de la segunda parte, pero también podría tener 12 capítulos. ¿Serán suficientes para completar el arco de Culling Game?

Entonces este es el calendario de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”:

Episodios 1 y 2: 8 de enero

Episodio 3: 15 de enero

Episodio 4: 22 de enero

Episodio 5: 29 de enero

Episodio 6: 5 de febrero

Episodio 7: 12 de febrero

Episodio especial: 19 de febrero

Episodio 8: 26 de febrero

Episodio 9: 5 de marzo

Episodio 10: 12 de marzo

Episodio 11: 19 de marzo

Episodio 12: 26 de marzo

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, “tras el incidente de Shibuya, estalla una mortal batalla de jujutsu conocida como ‘The Culling Game’, orquestada por Noritoshi Kamo, en diez colonias de Japón.

Atormentado por la culpa por las matanzas masivas en Shibuya y receloso del interés de Sukuna en Fushiguro, Itadori decide no regresar a Jujutsu High. En su lugar, se une a Choso para exorcizar a los innumerables espíritus malditos desatados por Noritoshi Kamo. En medio de este caos, la sede de Jujutsu revoca la sentencia de muerte suspendida de Yuji Itadori y nombra al hechicero de grado especial Yuta Okkotsu como su verdugo.

Hechiceros modernos y antiguos resucitados, que ahora luchan como jugadores en el Juego de sacrificio, chocan con motivos contradictorios, llevando el mundo una vez más hacia una era gobernada por el jujutsu.”

