¿Recuerdas el impacto de “One-Punch Man” cuando se estrenó allá por 2015? Fue un fenómeno. La animación impecable del estudio Madhouse, la mezcla de humor absurdo y acción épica, y ese protagonista tan distinto a los héroes tradicionales —Saitama, el hombre que derrota a cualquiera de un solo golpe— conquistaron a todo el mundo. Desde entonces, cada regreso del personaje ha sido un evento esperado por millones de fans en todo el planeta.

Sin embargo, seis años después de la segunda temporada, lo que debía ser un renacer para el anime de superhéroes terminó convirtiéndose en su punto más bajo. Y no lo digo a la ligera: la tercera temporada de “One-Punch Man” se ha convertido en la peor valorada de toda la franquicia, con críticas duras y una caída estrepitosa en sus puntuaciones en sitios como MyAnimeList, IMDb y Rotten Tomatoes.

Garou en el episodio 4 de la tercera temporada de "One-Punch Man" (Foto: J.C.Staff)

UNA ESPERA DEMASIADO LARGA

Después de tanto tiempo sin nuevas aventuras de Saitama, muchos tenían la esperanza de que esta tercera temporada compensara la decepción que dejó la segunda. Sin embargo, el ambiente entre los fans ya venía algo tenso. La segunda entrega, producida por J.C. Staff, fue recibida con quejas por su animación irregular y su ritmo flojo.

Esta vez, ni siquiera eso ha bastado para mantener la ilusión. A medida que avanzaban los episodios, “One-Punch Man 3” fue perdiendo fuerza y apoyo de su comunidad. Lo que comenzó como una temporada prometedora terminó convertida en motivo de frustración.

LA CAÍDA EN LOS NÚMEROS DE “ONE-PUNCH MAN”

En MyAnimeList, la mayor base de datos de anime del mundo, la tercera temporada apenas alcanza una puntuación de 5,92, mientras que la segunda mantiene un 7,53 y la primera un 7,48. La diferencia es abismal.

En IMDb, la situación es similar. Aunque la serie completa conserva una nota general de 8,6 estrellas, los capítulos de esta nueva temporada apenas superan el 5,9. Y si miramos Rotten Tomatoes, el panorama se vuelve todavía más sombrío: solo un 19 % de críticas positivas por parte del público.

Para una serie con el peso cultural de “One-Punch Man”, estos números son una señal de alarma.

Saitama en la temporada 3 de "One-Punch Man"(Foto: J.C.Staff)

¿POR QUÉ LOS NÚMEROS TAN BAJOS?

Uno de los principales motivos de descontento ha sido la animación. Muchos usuarios en redes sociales la describen como “limitada”, “tosca” o directamente “de diapositivas”. En un anime donde la acción y el dinamismo eran el alma de cada episodio, este cambio se siente como una traición al espíritu original.

A esto se suma un desequilibrio evidente entre humor y acción. Si bien la comedia siempre fue una parte esencial de la serie, en esta temporada el humor parece ocupar demasiado espacio, restándole intensidad a las batallas y al desarrollo de los personajes. Incluso el propio Shinpei Nagai, director de esta tercera entrega, ha cerrado sus redes sociales tras recibir una oleada de críticas y acoso por parte de algunos fans.

Lo curioso es que no todos los seguidores reaccionaron igual. Mientras una parte del fandom se volcó en ataques personales al equipo creativo, otra prefirió expresar su descontento de forma más constructiva: bajando las valoraciones del anime en plataformas públicas. Es su forma de decir “esto no está al nivel de lo que esperamos”.

Y en cierto modo, los entiendo. Después de tantos años, el listón estaba altísimo. La primera temporada, con su calidad visual y su ritmo impecable, sigue siendo el estándar con el que todos comparan lo nuevo. Quizá esa nostalgia haya jugado en contra de los propios creadores.

Si echas un vistazo a Twitter, Reddit o YouTube, verás que el sentimiento general es de decepción. “No es tan buena como las anteriores temporadas, pero definitivamente se han esforzado en las escenas de pelea”, dice un usuario en Rotten Tomatoes. Otros, en cambio, son más duros: “Es aburrida, sin alma, con animación pobre”.

Las reseñas profesionales tampoco han sido más amables. Algunos críticos destacan la falta de coherencia visual y narrativa, mientras que otros apuntan a un guion que parece no saber hacia dónde quiere llevar a Saitama.

¿EL FINAL DEL HÉROE MÁS PODEROSO?

Aunque no hay un anuncio oficial, cada vez más fans creen que esta podría ser la última temporada de “One-Punch Man”. Las bajas puntuaciones, el desinterés del público y la presión sobre el equipo creativo han creado un clima poco favorable para continuar.

Sería una pena, porque detrás del desastre hay un concepto brillante y un protagonista que todavía podría dar mucho más. Pero la industria del anime no suele ser paciente con los tropiezos.

