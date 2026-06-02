Después de una larga espera, la tercera temporada de “Solo Leveling” finalmente fue confirmada. Luego de la incursión a la Isla Jeju, el rescate de Cha Hae-In, la aparición de nuevos y poderosos enemigos, y el misterio del padre de Sung Jinwoo, el camino queda preparado para una guerra inminente, así que los fanáticos del popular anime basado en la novela web de Chugong esperan con ansias el estreno de los nuevos episodios episodios, que incluirán eventos como el nacimiento del Gremio Ahjin y el reclutamiento internacional.

Aunque la tercera temporada de esta exitosa serie anime es algo casi seguro, el estudio A-1 Pictures ni los involucrados aún no han realizado ningún anuncio oficial al respecto. No obstante, el CEO de Crunchyroll, Rahul Purini, confirmó que la secuela del anime se encuentra oficialmente en producción activa por parte del equipo creativo.

LA DECLARACIÓN QUE CONFIRMA LA TEMPORADA 3 DE “SOLO LEVELING”

“No tenemos nada que anunciar, ¡pero estamos tan ansiosos como los fans por el próximo programa!”, declaró Rahul Purini a Radio Times. “Sabemos que los creadores están trabajando activamente en él, así que esperamos poder anunciar algo pronto”.

A pesar de que la declaración del CEO de Crunchyroll no es muy clara ni revela detalles relevantes sobre el futuro de “Solo Leveling”, es una pista más que prepara a los fans para el gran anuncio.

Jinwoo extrajo la sombra del sanador de rango S Min Byung-Gu para que pudiera curar a Cha Hae-In al final de la segunda temporada de "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures)

Todavía no está claro si “Solo Leveling” continuará con una tercera temporada o con una película, sobre la que han surgido varios rumores. Todo empezó a finales de 2025 con reportes de filtraciones de comités de producción que indicaban que Sony, Crunchyroll y el estudio A-1 Pictures planeaban llevar la serie a los cines, debido al éxito de “Demon Slayer” y “Chainsaw Man”.

Por lo pronto, solo queda esperar el anuncio oficial y la fecha de estreno de la próxima entrega de “Solo Leveling”.

¿CUÁNDO SE ANUNCIARÁN MÁS DETALLES DE LA TEMPORADA 3 DE “SOLO LEVELING”?

En la Comic Con de Mumbai, el productor de “Solo Leveling”, Atsushi Kaneko, pidió a los fans que tuvieran paciencia, y aseguró que él y el equipo de animación estaban trabajando arduamente en el regreso del anime.

Asimismo, la cuenta oficial de la serie en X publicó que los fans debían esperar con ansias el futuro de “Solo Leveling”. Por lo tanto, se espera un anuncio importante en la Anime Expo 2026, que se realizará el 4 de julio y en la que participará A-1 Pictures.

Algunos esperan un primer vistazo o tráiler de la tercera temporada. Aunque también se especula que se lanzará una película recopilatoria de la segunda temporada antes del evento.

Uno de los puntos más oscuros y esperados de la tercera temporada del anime "Solo Leveling" es el Arco de la Doble Mazmorra (Foto: A-1 Pictures)

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