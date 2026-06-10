Después de que la tercera temporada de “Solo Leveling” fuera confirmada por el CEO de Crunchyroll, Rahul Purini, quien señaló que el equipo creativo está trabajando en el próximo programa y que espera poder “anunciar algo pronto”, los fanáticos del exitoso y popular anime basado en la novela web de Chugong esperan con ansias cualquier novedad sobre los próximos episodios. Y otro involucrado en el comité de producción finalmente ha revelado el dato más importante: la fecha de estreno de la temporada 3.

La información llega a través de uno de los principales accionistas del anime. Se trata de D&C Media, editorial surcoreana que produce y distribuye webtoons y novelas web, y que es responsable de la franquicia que se centra en la historia de Sung Jinwoo, el cazador más débil de la humanidad que tras morir brutalmente en una mazmorra, renace con un misterioso “Sistema” que le permite volverse cada vez más fuerte.

D&C Media publicó su informe financiero correspondiente al periodo 2024-2025, lo que incluyó una buena noticia para los fans de “Solo Leveling”, aunque para algunos pueda resultar decepcionante.

La tercera temporada del popular anime "Solo Leveling" incluirá a los humanos más poderosos del planeta, los Cazadores de Nivel Nacional (Foto: A-1 Pictures)

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 3 DE “SOLO LEVELING”

La editorial surcoreana no solo confirmó que la tercera temporada de “Solo Leveling” está en producción, también reveló la tan esperada fecha de estreno. El informe de D&C Media incluye una sección sobre el popular anime, donde se detallan el número de episodios y los años de lanzamiento de cada temporada.

En esta parte se puede leer: “Se confirma la tercera temporada del anime (prevista para 2027-2028)”. Aunque se trata de una buena noticia, ya que finalmente se conoce la fecha de estreno aproximada, significa que los fans tendrán que esperar mucho tiempo para retomar la historia de Sung Jinwoo.

Temporada 1: 12 episodios en enero de 2024.

Temporada 2: 13 episodios en enero de 2025.

Temporada 3: Confirmada, con un estreno previsto entre 2027 y 2028.

Aunque no falta mucho para el 2027, aún no se conoce la fecha de estreno exacta, además aún es posible que llegue en 2028, lo que corroboraría los rumores de que la tercera temporada de “Solo Leveling” no llegaría hasta la época de los Juegos Olímpicos, que se celebrarán en 2028.

Durante la Comic-Con de Mumbai 2026, el productor Atsushi Kaneko indicó: “Tiene muchos planes para el futuro, pero no puede decir mucho... por ahora, lo único que puede decir es que está trabajando muy duro en ello”.

Se esperan más novedades de la tercera temporada de "Solo Leveling" en la Anime Expo 2026, que se celebrará del 2 al 5 de julio (Foto: A-1 Pictures)

MÁS NOVEDADES SOBRE LA TEMPORADA 3 DE “SOLO LEVELING”

Por otro lado, el estudio A-1 Pictures aún no ha confirmado la tercera temporada de “Solo Leveling” ni la fecha de estreno de los nuevos episodios. Se anunciarán novedades en la Anime Expo 2026, que se celebrará del 2 al 5 de julio y promete grandes sorpresas sobre las series más populares.

Durante la Anime Expo 2024, Crunchyroll y Tapytoon organizaron un panel especial donde “Solo Leveling” publicó el primer avance importante de su segunda temporada. ¿Sucederá algo parecido en esta edición del evento?

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