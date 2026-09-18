La temporada de anime de otoño de 2026 empieza a finales de septiembre con novedades que prometen conquistar a los espectadores. “Firefly Wedding” (“Hotaru no Yomeiri”), “The Vermilion Mask” (“Shuiro no Kamen”), “Psyren”, “Fall In Love, You False Angels” y “Reborn as a Space Mercenary: I Woke Up Piloting the Strongest Starship!” son los títulos más destacados de la lista de estrenos. No obstante, lo que más emociona a los fans del anime son las secuelas de populares series como “The Apothecary Diaries” (“Los diarios de la boticaria” en español y “Kusuriya no Hitorigoto” en su idioma original), que estrena su tercera entrega en octubre.

La nueva temporada del anime basado en la serie de novelas ligeras japonesas escritas por Natsu Hyūga e ilustradas por Touko Shino se divide en dos partes. La primera se estrenará el 2 de octubre de 2026 y se centrará en nuevas conspiraciones políticas, responsabilidades reales y misterios fuera del palacio.

La tercera temporada de “The Apothecary Diaries” adaptará principalmente los volúmenes 5 y 6, que incluye el Arco de la Capital Occidental y el Arco de los Secretos Familiares y la Consorte Lishu. Tras una pausa de algunos meses, la nueva entrega volverá en abril de 2027.

LOS ANIMES QUE REGRESAN EN LA TEMPORADA DE OTOÑO DE 2026

Black Clover

Por supuesto, “Black Clover” es otro de los regresos más esperados. La segunda temporada se estrenará el 3 de octubre de 2026, pero tendrá un estreno anticipado el 21 de septiembre en el nuevo Crunchyroll Anime Nights Sneak Peek, evento especial en cines donde se proyectan episodios de estreno de próximas temporadas de anime semanas antes de su emisión oficial en plataformas de streaming.

La nueva entrega del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Yuki Tabata retomará directamente el clímax del conflicto contra los líderes del Reino de Spade para detener sus planes malignos.

La temporada 2 de "Black Clover" contará con un total de 24 episodios distribuidos en dos partes (cours) y con la dirección de Ayataka Tanemura (Foto: Studio Pierrot)

Blue Box

La segunda temporada del anime “Blue Box” (“Ao no Hako”) se estrenará el 4 de octubre de 2026 en Netflix y continuará mezclando el romance juvenil y la exigencia deportiva. La animación estará a cargo del estudio Electric Circus y la dirección pasará a manos de Daisuke Sakō.

En los nuevos episodios, la trama sumará tensión con la llegada de Yumeka Kido, una antigua compañera del pasado de Chinatsu relacionada con el baloncesto.

Reincarnated as a Sword

La segunda temporada de “Reincarnated as a Sword” se estrenará oficialmente en Japón el 7 de octubre de 2026, con un estreno anticipado en la plataforma ABEMA el 30 de septiembre de 2026. Shinji Ishihara continuará dirigiendo la segunda temporada en el estudio C2C, mientras que Atsuko Saito se encargará del diseño de personajes y Takahiro Nagano se encargará de la adaptación de la serie.

Cyberpunk: Edgerunners 2

“Cyberpunk: Edgerunners 2” presenta una historia independiente de 10 episodios ambientada en Night City que se estrena el 20 de octubre de 2026 en Netflix. La nueva entrega sigue a un nuevo grupo de mercenarios, con voces completamente nuevas y una animación renovada. Por lo tanto, el anime adoptará un formato de antología independiente.

La segunda temporada de "Cyberpunk: Edgerunners" explora un relato crudo de venganza, redención, legados y obsesiones humanas (Foto: Studio Trigger/ Netflix)

Pero estos no son los únicos animes que se estrenan nuevos episodios en octubre de 2026 en Crunchyroll y Netflix como parte de la temporada de otoño de este año.

Tokyo Revengers (Temporada 4): Regresa el 2 de octubre y adapta el siguiente arco de viajes en el tiempo.

Ranma ½ (Temporada 3 - Remake): La nueva versión del clásico estrena nuevos episodios a partir del 4 de octubre.

Aoashi (Temporada 2): Regresa el 4 de octubrel.

The Detective Is Already Dead (Temporada 2): Se estrena el 7 de octubre.

Ace of Diamond Act II (Temporada 2 - Segunda parte): Llega el 11 de octubre.

The Ramparts of Ice (Temporada 2): Se estrena el 1 de octubre.

A Returner’s Magic Should Be Special (Temporada 2)

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