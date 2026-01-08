Si eres fan de “Jujutsu Kaisen” y de la historia de Yuji Itadori, Megumi Fushiguro y Satoru Gojo, probablemente estás entusiasmado con el lanzamiento de la esperada temporada 3 de la adaptación televisiva del manga homónimo de Gege Akutami. Así, si llegaste a esta nota, seguro es porque quieres saber en qué países se pueden ver los nuevos episodios del anime en Netflix. Por eso, te invito a descubrir la respuesta en las siguientes líneas. ¡Te adelanto que solo son algunos territorios los seleccionados!

Vale precisar que la tercera entrega de la producción adapta—principalmente—el arco del Arco del Juego del Sacrificio (“Culling Game”).

Y es que, tras los eventos de Shibuya y la ejecución ordenada de Yuji Itadori, Kenjaku activa un brutal juego de exterminio.

En este, los participantes deberán negociar con diversos jugadores y enfrentarse a combates extremos donde cada regla rota puede costarles la vida.

A continuación, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen 3: The Culling Game”:

LA TEMPORADA 3 DEL ANIME “JUJUTSU KAISEN”, ¿SE PUEDE VER EN NETFLIX?

A través de su cuenta @NetflixAnime de X (red social antes conocida como Twitter), Netflix confirmó que la tercera entrega del anime sí estará disponible en su plataforma, a partir del viernes 9 de enero del 2026, pero solo en territorios selectos de Asia.

Es decir, para frustración de muchísimos fans de la producción, esto implica que la restricción geográfica deja fuera del catálogo del servicio de streaming a regiones como Latinoamérica, España y Estados Unidos.

En ese sentido, debido a derechos de transmisión, los espectadores de países hispanohablantes no podremos ver la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” en Netflix... al menos no durante su periodo de emisión original.

¿DÓNDE SE PUEDE VER LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN” EN EL RESTO DEL MUNDO?

Mientras Netflix limita su transmisión a Asia, Crunchyroll aseguró los derechos exclusivos de streaming en el resto del mundo (exactamente en América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, India y el Sudeste Asiático).

Por lo tanto, para disfrutar de la tercera entrega del show televisivo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming especializada en anime.

EL CALENDARIO DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

Recuerda que los nuevos capítulos de “Jujutsu Kaisen” llegan a Crunchyroll de manera semanal, de acuerdo con el siguiente calendario de estreno tentativo:

Episodios 1 y 2: jueves 8 de enero del 2026

jueves 8 de enero del 2026 Episodio 3: jueves 15 de enero del 2026

jueves 15 de enero del 2026 Episodio 4: jueves 22 de enero del 2026

jueves 22 de enero del 2026 Episodio 5: jueves 29 de enero del 2026

jueves 29 de enero del 2026 Episodio 6: jueves 5 de febrero del 2026

jueves 5 de febrero del 2026 Episodio 7: jueves 12 de febrero del 2026

jueves 12 de febrero del 2026 Episodio 8: jueves 19 de febrero del 2026

jueves 19 de febrero del 2026 Episodio 9: jueves 26 de febrero del 2026

jueves 26 de febrero del 2026 Episodio 10: jueves 5 de marzo del 2026

jueves 5 de marzo del 2026 Episodio 11: jueves 12 de marzo del 2026

jueves 12 de marzo del 2026 Episodio 12: jueves 19 de marzo del 2026

jueves 19 de marzo del 2026 Episodio 13: jueves 26 de marzo del 2026

Además, el horario de lanzamiento respeta esta programación:

Países Horario Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 2:00 p.m. España 6:00 p.m.

En la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen", Yuji Itadori continúa su lucha mientras lidia con las consecuencias del Incidente de Shibuya y su nueva situación de persecución (Foto: MAPPA)

