“Jujutsu Kaisen” fue uno de los estrenos más esperados de 2026, pero la tercera temporada solo adaptó la primera parte del arco de Culling Game, así que los fans del popular y exitoso anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami esperan con ansias la cuarta temporada, que completará la trama del macabro torneo a muerte organizado por el hechicero milenario Kenjaku con el objetivo de recolectar energía maldita masiva para fusionar a la humanidad con el Maestro Tengen y forzar su evolución. Aunque aún no tiene fecha de estreno, ya cuenta con teaser tráiler.

Durante la celebración del 15.º aniversario de MAPPA, que incluyó importantes adelantos para sus principales franquicias, el anuncio de nuevas adaptaciones y un video musical conmemorativo titulado “MAPPA 15th Anniversary Movie” en colaboración con la banda People 1, el estudio reveló el primer tráiler de la cuarta temporada, que actualmente está en producción.

El evento se transmitió 19 de junio de 2026 en el canal oficial del estudio de animación que también está detrás de series como “Attack on Titan”, “Chainsaw Man”, “Vinland Saga” y “Hell’s Paradise: Jigokuraku” y también incluyó otros detalles sobre la nueva temporada de “Jujutsu Kaisen”.

Kenjaku, el hechicero que orquestó el Culling Game, también aparece en el tráiler de la cuarta temporada de "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

EL PRIMER TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “JUJUTSU KAISEN”

El primer tráiler de la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen”, titulada “The Culling Game - Part 2”, revela los enfrentamientos más caóticos y definitivos de este arco. Aunque revela la fecha de estreno de los nuevos episodios, asegura que el equipo de producción está trabajando con diligencia para asegurar que la nueva entrega también sea un éxito.

El avance de un minuto muestra a Yuji Itadori, Megumi Fushiguro y Maki Zenin adentrándose en las zonas más peligrosas del brutal torneo. También incluye un breve vistazo de Kenjaku reuniéndose con altos mandos del gobierno de los Estados Unidos, con lo que planea expandir el conflicto a nivel global.

Además, se anunció que Shouta Goshozono regresa como director general, junto con Takeru Satoh como director de episodios. Mientras que, Yousuke Yajima, Hiromi Niwa y Souta Yamazaki figuran como diseñadores de personajes.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 4 DE “JUJUTSU KAISEN”?

La cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen” aún no tiene fecha de estreno, pero considerando el historial del anime, la segunda parte del Juego de Eliminación podría llegar a finales del 2027 o inicios del 2028.

No obstante, también es importante considerar que las dos primeras temporadas cuentan con el doble de capítulos que la tercera. Por lo tanto, la cuarta entrega podría repetir esa cantidad de episodios y llegar un poco antes.

Por lo pronto solo queda esperar los próximos anuncios de “Jujutsu Kaisen” en eventos como la Anime Expo 2026 y el Juju Fest que tendrá lugar el 29 de agosto. La serie también podría tener un espacio reservado en el próximo Jump Festa 2027, que se celebra en diciembre de este año.

Kinji Hakari activa su técnica maldita y se prepara para el combate en el primer tráiler de la cuarta temporada del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

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