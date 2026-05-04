El anime “My Hero Academia” (en su idioma original: "Boku no Hero Academia") está a un paso de completar su presencia en Netflix. Y es, desde hace tiempo, los fans esperan el “eslabón perdido” entre la temporada 5 y la 7 que todavía no está disponible en la plataforma. Pero, para su buena fortuna, se ha revelado que la sexta entrega de la producción ya tiene fecha de estreno en el servicio de streaming de la “N” roja. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la serie tiene presencia consolidada en Netflix en América Latina, España, Reino Unido y otros territorios, donde figuran las temporadas 1, 2, 3, 4, 5 y 7 desde abril del 2026.

La sexta entrega, sin embargo, había quedado fuera de esa lista y solo estaba disponible en Crunchyroll, lo que generó más de una queja entre quienes intentaban ver la ficción en orden cronológico completo.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 6 DE “MY HERO ACADEMIA”?

Esta temporada de “My Hero Academia” se estrenó originalmente en Japón, entre octubre del 2022 y marzo del 2023, y consta de 25 capítulos que adaptan dos arcos del manga original de Kōhei Horikoshi: la Guerra de Liberación Paranormal (episodios 114 al 126) y el Héroe Oscuro (episodios 127 al 138).

La primera mitad muestra el enfrentamiento decisivo entre los héroes—con los estudiantes de la Academia U.A., incluido Izuku Midoriya—y los villanos del Frente de Liberación Paranormal, liderado por Tomura Shigaraki.

Esta batalla masiva, resultado de información recabada por Hawks mientras estaba infiltrado en el grupo villano, desata una guerra total que pone en juego el futuro de la sociedad superhumana.

Por otro lado, la segunda mitad explora las consecuencias directas del conflicto: los héroes continúan rescatando civiles y capturando villanos mientras lidian con las bajas y con la pérdida de confianza del público.

Entonces, cuando All For One escapa de la prisión de Tartarus y los secretos del One For All comienzan a revelarse al mundo, Izuku comprende que su presencia en la escuela pone en peligro a sus compañeros.

De esta manera, el joven héroe decide abandonar la Academia U.A. para trabajar junto a los héroes profesionales en un esfuerzo por atraer a los villanos fuera de sus escondites.

MIRA EL TRÁILER DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 6

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 6 DE “MY HERO ACADEMIA” EN NETFLIX?

De acuerdo con portales especializados como @netflix_portal en X, la sexta temporada de “My Hero Academia” llega al catálogo de Netflix el lunes 1 de junio del 2026.

Y todo parece indicar que esta fecha aplica para los territorios de América Latina, España, Reino Unido y Brasil, donde la plataforma ya tiene el resto de las temporadas disponibles.

Por lo tanto, si te encuentras en estos países y quieres disfrutar de esta tanda de episodios, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Recuerda: el lanzamiento está sujeto a posibles cambios de último momento por parte de Netflix.

La sexta temporada del anime "My Hero Academia" se divide en dos arcos argumentales muy distintos: Arco de la Guerra de Liberación Paranormal y Arco del Héroe Oscuro / Black Deku (Foto: Bones Film)

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