Cuando el cadáver de un adolescente aparece en el lago la península de Bjäre, la detective Dani (Krista Kosonen) debe descubrir lo que realmente sucedió con Silas en “La tierra del pecado” (“Land of Sin” en inglés y “Synden” en su idioma original), serie sueca de Netflix creada y dirigida por Peter Grönlund (“Goliath”, “Beartown”). Mientras investiga el caso junto a su nuevo compañero, descubre una violenta disputa familiar y siente la presión de la familia de la víctima. Entonces, ¿quiénes conforman el elenco principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

Este thriller contemporáneo está ambientado en la campiña escandinava, en un mundo incierto de conflicto y violencia donde el pecado original está constantemente presente. La serie de cinco episodios fue producida por Ninjahuset y cuenta con Bonnie Skoog Feeney y Mattias Arehn como productores.

Krista Kosonen, Lisa Lindgren, Mohammed Nour Oklah y Peter Gantman lideran el reparto principal de “La tierra del pecado”. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie sueca de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA TIERRA DEL PECADO”

1. Krista Kosonen como Dani

Krista Kosonen como Dani, conocida por producciones como “Blade Runner 2049”, “Kätilö”, “Miami”, “Big Significant Things”, “El quinto día”, “Mister8”, “Saturday Night Live” y “Moska”, interpreta a Dani, una inspectora que se encarga de la investigación de la extraña muerte de Silas, con quien tenía una vínculo personal. No se trata de un caso sencillo, debido a lo anterior y la presión de la familia de la víctima por atrapar al culpable.

Mohammed Nour Oklah asume el rol de Malik y Krista Kosonen asume el rol de Dani en la serie sueca "La tierra del pecado" (Foto: Netflix)

2. Mohammed Nour Oklah como Malik

“La tierra del pecado” marca el debut actoral de Mohammed Nour Oklah como Malik, quien asume el rol de Malik, el inspector que se une a Dani en el caso del cadáver que apareció en una granja de la península de Bjäre. Junto a su compañera descubre una oscura disputa familiar.

Mohammed Nour Oklah interpreta a Malik, el nuevo compañero de Dani, en la serie sueca "La tierra del pecado" (Foto: Netflix)

3. Peter Gantman como Elis

Peter Gantman es un actor finlandés que se une al elenco principal de “Land of Sin”, donde da vida a Elis, el patriarca de la familia que presiona a Dani para resolver el caso antes de que ellos tomen la justicia en sus propias manos.

Peter Gantman asume el rol de Elis, Krista Kosonen asume el rol de Dani y Mohammed Nour Oklah asume el rol de Malik en la serie sueca "La tierra del pecado" (Foto: Netflix)

4. Lisa Lindgren

Lisa Lindgren también apareció en series como “Wallander”, “Tusenbröder”, “Maria Wern”, “Bäckström”, “Smärtpunkten” y “Doktrinen”, y en producciones como “Populärmusik från Vittula”, “Percy, Buffalo Bill och jag”, y “Selma”.

¿DE QUÉ TRATA “LA TIERRA DEL PECADO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “La tierra del pecado”, “cuando el adolescente Silas aparece muerto en una granja de la península de Bjäre, a la inspectora Dani (Krista Kosonen), siempre a la defensiva, peculiar y excepcionalmente brillante, le asignan como compañero a Malik (Mohammed Nour Oklah), un recién graduado, para llevar el caso. La investigación lleva a Dani y Malik hasta un reducto patriarcal en la Escania rural, y pronto se ven en el centro de una oscura disputa familiar que se remonta a generaciones.

Dani, que tenía un vínculo personal con la víctima, se ve cada vez más absorbida por la investigación y por las familias implicadas. El patriarca Elis (Peter Gantman) le da a Dani un ultimátum para resolver el caso antes de tomar la justicia por su mano.”

¿CÓMO VER “LA TIERRA DEL PECADO”?

“La tierra del pecado” se estrenará el viernes 2 de enero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie sueca solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

