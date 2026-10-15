Con la excusa de celebrar su cumpleaños 45, Filip (Gustaf Skarsgård) organiza una cena en una lujosa finca del norte de Suecia. Invita a sus amigos y antiguos compañeros de universidad para convencerlos de invertir en su próximo proyecto. Sin embargo, cuando el implacable clima los deja atrapados en la propiedad, se quitan las máscaras y surgen sus verdaderas personalidades, lo que convierte la reunión en un caos en “La tormenta” (“The Storm” en inglés y “Stormen” en su idioma original). ¿Quiénes conforman el reparto principal de la película de Netflix? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

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Dirigido y escrito por la aclamada cineasta Josephine Bornebusch (“Baby Reindeer”, “Let Go”), esta comedia dramática producida por WBITVP Sweden tiene una duración de 101 minutos y está disponible en la plataforma de streaming de la N roja desde el 15 de octubre de 2026.

Gustaf Skarsgård, Aliette Opheim, Filip Berg, Josephine Bornebusch, Jonas Karlsson, Johan Rheborg, Christopher Wagelin, Sara Shirpey, Gizem Erdogan, Henrik Dorsin, Nils Wetterholm y Nicole Levin son parte del elenco de “La tormenta”. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA TORMENTA”

1. Gustaf Skarsgård como Filip

Gustaf Skarsgård, actor sueco conocido por su papel de Floki en la serie “Vikings” y por su actuación secundaria en “Oppenheimer”, interpreta a Filip, quien organiza la ostentosa reunión para celebrar su cumpleaños con la intención oculta de convencer a sus adinerados amigos de invertir en su nuevo proyecto financiero. Cuando las cosas empiezan a salir mal, pierde los papeles.

Gustaf Skarsgård asume el rol de Filip, quien busca nuevos inversionistas para su siguiente negocio, en la película sueca "La tormenta" (Foto: Netflix)

2. Aliette Opheim como Caroline

Aliette Opheim, que fue parte de producciones como “Johan Falk: Slutet”, “Fortitude”, “Hassel”, “Kalifat”, “Katla” y “Cangrejo negro”, da vida a Caroline, la esposa de Filip y la encarga de recibir a los antiguos compañeros de universidad en la lujosa finca del norte de Suecia. Ella también tiene intenciones ocultas.

Aliette Opheim interpreta a Caroline, la esposa de Filip y coanfitriona de la reunión, en la película sueca "La tormenta" (Foto: Netflix)

3. Filip Berg como Ossi

Filip Berg, que apareció en las películas “Stockholm Stories”, “Rosor kyssar och döden”, “Studentfesten”, “Arne Dahl: Ont blod”, “Hip Hip Hora!” y “Ondskan”, asume el papel de Ossi, uno de los amigos del círculo universitario de Filip. Es uno de los primeros en sufrir el colapso emocional debido al encierro por la feroz nevada.

Filip Berg da vida a Ossi, uno de los asistentes a la reunión de cumpleaños y que pierde el control, en la película sueca "La tormenta" (Foto: Netflix)

4. Josephine Bornebusch como Kina

Josephine Bornebusch, que participó en películas como “White Water Fury”, “Wings of Glass”, “The Dog Trick”, “Kung Fu Panda”, “Beverly Hills Chihuahua”, “The Elephant Princess” y “Love and Lemons”, interpreta a Kina en “La tormenta”. Se trata de otro miembro clave del grupo.

Josephine Bornebusch asume el papel de Kina, quien también pierde el control debido al encierro, en la película sueca "La tormenta" (Foto: Netflix)

5. Jonas Karlsson como Jacob

Jonas Karlsson, actor sueco que fue parte de “Soldater i månsken”, “Julens hjältar”, “Längtans blåa blomma”, “Hammarkullen”, “Rederiet”, “Snoken” y “Rasmus på luffen”, asume el rol de Jacob, uno de los invitados que pierde el control debido al encierro y al alcohol.

Jonas Karlsson como Jakob y Gizem Erdogan como Nattis en la película sueca "La tormenta" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “La tormenta”:

Johan Rheborg como Nicholas

Christopher Wagelin como Henrik Müller

Sara Shirpey como Ninni

Gizem Erdogan como Nattis

Henrik Dorsin como Stefan

Nils Wetterholm como Petter

Nicole Levin como Siri

Editha Domingo como Carmen

¿DE QUÉ TRATA “LA TORMENTA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “The Storm”, “Filip cumple 45 años y ha invitado a sus amigos más cercanos a cenar a la lujosa finca que él y su esposa acaban de comprar en el norte de Suecia. Lo que no saben es que se avecina una tormenta feroz y que quedarán atrapados juntos.

Sus impecables actuaciones se desmoronan y comienza un colapso emocional sin filtros. Cuando el pánico empieza a apoderarse de ellos y se dan cuenta de la gravedad de la situación, la finca comienza a encogerse, los secretos salen a la luz y surgen sentimientos inesperados.”

¿CÓMO VER “LA TORMENTA”?

“La tormenta” se estrenó el jueves 15 de octubre de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película sueca solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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