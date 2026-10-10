Cuando una exitosa escritora que vive completamente aislada y recluida en su casa tras el brutal asesinato de su hermana cree reconocer al culpable en un programa de television, decide investigar y actuar por su cuenta en lugar de acudir a la policía en “La trampa” (“The Trap” en inglés y “Die Falle” en su idioma original). Luego de elaborar un arriesgado plan que la coloca como carnada, queda atrapada en una red de engaños, sospechas y recuerdos contradictorios. ¿Quieres conocer más detalles sobre esta serie alemana de Netflix? A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama y más datos relevantes.

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Este thriller psicológico dirigido, escrito y producido por Isabel Kleefeld, destaca principalmente por su atmósfera de alta tensión y cuenta con las actuaciones de Friederike Becht, Hans Löw, Matthias Brandt, Miriam Ohlmeyer, Josephine Thiesen, Malaya Stern Takeda, Anna Schudt y Michael Klamme.

¿EN QUÉ SE BASA “THE TRAP”?

“La trampa”, producida por Constantin Film, está basada en la novela homónima de Melanie Raabe, novelista, periodista y actriz de teatro alemana que destaca por novelas de suspense y misterio como “El extraño” (“Die Wahrheit”), “La sombra” (“Der Schatten”) y “Los bosques” (“Die Wälder”).

Lisa Konrad (Friederike Becht) recuerda a su amada hermana en esta escena de la miniserie alemana "La trampa", que se estrena el 13 de octubre (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “LA TRAMPA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “The Trap”, “Lisa Konrad (Friederike Becht) es una exitosa escritora que no ha vuelto a salir de casa desde que presenció el asesinato de su hermana Anna hace diez años. Pero cuando cree reconocer al asesino en la televisión, decide ponerle una trampa y usar su propia vida como carnada para atraparlo.”

Por lo visto en el tráiler, Lisa asegura que vio al hombre que asesinó a su hermana, pero su terapeuta le asegura que puede estar confundiendo sus recuerdos con sueños. La escritora se niega a escuchar razones y da inicio a su plan de venganza. El primer paso es atraer el supuesto criminal.

Ella acepta dar una entrevista antes de la publicación de su siguiente novela, pero exige escoger al periodista, que resulta ser Robert Lenzen, el supuesto culpable. Aunque considera cada detalle de su treta, el trauma y la ansiedad le juegan en contra.

¿CÓMO VER “LA TRAMPA”?

“La trampa” se estrenará el martes 13 de octubre de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie alemana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “THE TRAP”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA TRAMPA”

Friederike Becht como Lisa Konrad

Hans Löw como Robert Lenzen

Alexander Schubert

Katja Ponickau

Stefan Gorski como Max

Naila Schuberth como Toni

Josephine Thiesen como Anna

Matthias Brandt como Norbert Rudow

Anna Schudt como Pia

Michael Klammer como Leon Weber

Malaya Stern Takeda como Yuma

Silvina Buchbauer como Alexandra Faust

Jonas Tesifa como Samy

Miriam Ohlmeyer como Sophie

Vassily Kazakos como Jorgo Vatali

Christian Skibinski

Stefan Riesner

Friederike Becht asume el papel de Lisa Konrad y Hans Löw asume el papel de Robert Lenzen en la miniserie alemana "La trampa", dirigida y escrita por Isabel Kleefeld (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “DIE FALLE”?

La primera temporada de “The Trap”, que cuenta con Friederich Oetker y Tom Spieß como productores, tiene seis episodios.

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