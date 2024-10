Tras un grave accidente durante una tormenta, en el que es golpeado por un rayo, un músico y compositor se recluye en un pueblo costero para terminar su última obra; sin embargo, empieza a tener visiones perturbadoras de su futuro y está seguro de que una amenaza mortal ronda a sus seres queridos. Esta es la trama de “La última noche en Tremor” (“The Last Night at Tremore Beach”, en inglés), la serie de intriga que aterriza en Netflix el 25 de octubre de 2024. ¿Quiénes conforman el elenco de esta producción de ocho episodios? En los siguientes párrafos, los actores y sus respectivos personajes.

Esta miniserie fue creada y dirigida por Oriol Paulo, quien se inspiró en el best seller homónimo del autor Mikel Santiago. La banda sonora es obra del compositor y director de orquesta Fernando Velázquez, ganador de un Goya a la mejor música original por “Un monstruo viene a verme” en 2017.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “LA ÚLTIMA NOCHE EN TREMOR”?

A continuación, los actores que forman parte del elenco de “La última noche en Tremor”, así como sus respectivos personajes.

JAVIER REY COMO ÁLEX DE LA FUENTE

En “La última noche en Tremor”, Javier Rey es Álex (Foto: Acantilado Studio / Sospecha Films)

Javier Rey interpreta a Álex de la Fuente, el músico y compositor que tras recibir un golpe de un rayo, comienza a tener visiones perturbadoras de su futuro. Él está convencido de que una amenaza mortal acecha a sus seres queridos.

Él es un actor español que nació en Noia, La Coruña, el 25 de febrero de 1980. Ha hecho teatro, cine y televisión. Es conocido por haber protagonizado “Fariña” y “El final del camino”, así como “Sin fin”, “Hache”, Orígenes secretos”, entre otros títulos.

ANA POLVOROSA COMO JUDY

En “La última noche en Tremor”, Ana Polvorosa es Judy (Foto: Acantilado Studio / Sospecha Films)

Ana Polvorosa da vida a Judy, la compañera del protagonista. Es ella a quien Álex le cuenta todas las visiones que viene teniendo tras su accidente. Esta mujer se convierte en su soporte emocional.

Ella es una actriz española nacida en Madrid, el 14 de diciembre de 1987. Ha actuado en producciones para cine, televisión y teatro. Es conocida por “Aída”, “La fortuna”, “Las chicas del cable” y “Un hombre de acción”.

WILLY TOLEDO COMO LEO

En “La última noche en Tremor”, Willi Toledo es Leo (Foto: Acantilado Studio / Sospecha Films)

Willi Toledo tiene el papel de Leo, quien de acuerdo con el tráiler aparece en la cena a la que va el protagonista, la cual considera no debió ir. A este personaje, Álex le dice: “Tuve otra visión y he visto cosas que no tienen explicación”.

Él es un actor, productor de teatro y activista político español que nació en Madrid, el 22 de mayo de 1970. Es conocido por “Los favoritos de Midas”, “Todas las veces que nos enamoramos”, “Los amantes pasajeros”, entre otros títulos.

PILAR CASTRO COMO MARÍA

En “La última noche en Tremor”, Pilar Castro es María (Foto: Acantilado Studio / Sospecha Films)

Pilar Castro interpreta a María. Ella también se encuentra en la cena a la que va el protagonista. En un momento de desesperación, Álex le pide que se vaya a otro lado: “Si no te vas ahora, a ti te van a ejecutar y tú llegarás a mi casa moribunda y morirás”, le exclama, tras ello recibe una bofetada de la mujer.

Ella es una actriz española que nació el 12 de octubre de 1970. Es conocida por formar parte de “Gordos”, “Julieta”, “Ventajas de viajar en tren”, “Alguien tiene que morir” y “A través de mi ventana”.

NORA NAVAS COMO MADRE DE ÁLEX

En “La última noche en Tremor”, Nora Navas es la mamá de Álex (Foto: Acantilado Studio / Sospecha Films)

Nora Navas da vida a la madre de Álex, quien cree que le está pasando lo mismo que le sucedió a su progenitora: “Decía que lo que veía iba a ocurrir”, comenta. En otro momento, él recuerda cuando ella le dice que son especiales por el “instinto”.

Ella es una actriz española que nació en Barcelona, el 24 de abril de 1975. Además de haberse desempeñado mayormente en teatro, también lo ha hecho en cine y televisión. Ganó un Premio Goya por su protagónico en “Pa negre”, así como por su actuación de reparto en “Libertad”.

Completan el elenco:

Carla Quílez como Bea

Jordi Catalán como Bruno de la Fuente

Annick Weerts como Miray

Clara Segura como Inspectora Calabria

Antonio Buíl como Ramiro

Carme Pla como Viviana

Biel Crespi como Álex de la Fuente (niño)

Josean Bengoetxea

Marta Marco

David Bagés

Carlota Olcina

Laura Gaja

Andrés Zambrana

Toni Cayuela

Arnaud Préchac

Vladimir Perrin

Florent Mousset

Luca Fontaine