Si eres fan del anime o simplemente buscas una producción que mezcle acción, drama y fantasía oscura en menos de dos horas, “Jujutsu Kaisen 0” podría ser la opción perfecta para ti. Y es que esta película, estrenada en cines en diciembre del 2021, tiene todos estos ingredientes tan característicos del manga de Gege Akutami. Además, es ideal para aquellos que están a la espera de más episodios de la temporada 3 de la adaptación televisiva.

Vale precisar que la cinta está dirigida por Park Sung-hoo y se desarrolla a lo largo de 105 minutos de metraje.

Y, tras recaudar más de 195 millones de dólares a nivel mundial, conquistó tanto a los seguidores del universo “Jujutsu Kaisen” como a nuevos espectadores.

¿DE QUÉ TRATA “JUJUTSU KAISEN 0”?

La película se centra en Yuta Okkotsu, un estudiante de secundaria que sufre acoso constante en su escuela.

Un día, sus agresores mueren a manos de un espíritu maldito que lo persigue: Rika Orimoto, su amiga de la infancia fallecida en un accidente automovilístico.

Resulta que, antes de la muerte de la chica, Yuta y Rika habían prometido casarse cuando fueran adultos, pero esa promesa se convirtió en una maldición cuando ella regresó como un espíritu sobreprotector y violento.

Frente a esto, los altos mandos de la sociedad de hechicería ordenan la ejecución de Yuta al considerar que su maldición representa una amenaza peligrosa.

Sin embargo, Satoru Gojo, un profesor de la Escuela Técnica de Hechicería de Tokio, interviene y lo recluta, salvándolo de la condena y ofreciéndole la oportunidad de aprender a controlar el poder de Rika.

En la academia, Yuta conoce a Maki Zen’in, Toge Inumaki y Panda, compañeros con habilidades sobrenaturales únicas que lo ayudarán a encontrar su lugar en este mundo.

Pero la paz no durará mucho: Suguru Geto, un antiguo estudiante que desertó de la institución, declara la guerra y amenaza con liberar mil maldiciones sobre la ciudad.

¿Su verdadero objetivo? Apoderarse de Rika, considerada como la “Reina de las Maldiciones”.

Cabe resaltar que el filme funciona como una precuela del anime “Jujutsu Kaisen”, por lo que puede disfrutarse sin necesidad de haber visto la serie principal.

MIRA EL TRÁILER DE “JUJUTSU KAISEN 0”

¿CÓMO VER “JUJUTSU KAISEN 0”?

“Jujutsu Kaisen 0: La película” está disponible en los catálogos de Crunchyroll, Netflix y HBO Max.

Por lo tanto, para ver la cinta sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a alguna de estas plataformas.

El póster de "Jujutsu Kaisen 0", película del director Park Sung-hoo que se desarrolla a lo largo de 105 minutos de metraje (Foto: MAPPA / TOHO animation)

