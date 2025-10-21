Aquel 2 de junio de 2023, un altercado vecinal terminó en tragedia cuando Susan Lorincz disparó a través de su puerta cerrada contra Ajike Owens, quien había ido hasta su casa para reclamarle por haber agredido física y verbalmente a sus pequeños hijos por jugar en la calle; aunque la mujer fue llevada con vida al hospital, ni bien llegó certificaron su deceso, generando conmoción en los vecinos de Ocala, Florida. El momento más desgarrador se presentó cuando a sus criaturas se les informó de que su madre estaba muerta. Pero qué pasó para que se llegue a este punto. A continuación, la cronología de este caso que dejó en la orfandad a cuatro menores de edad.

Vale precisar que este oscuro suceso fue llevado a la pantalla bajo el título “La vecina perfecta”, documental que se encuentra disponible en Netflix.

Ajike “AJ” Owens fue asesinada por su vecina Susan Lorincz el 2 de junio de 2023 (Foto: Netflix)

CRONOLOGÍA DEL CASO DE AJIKE OWENS Y SUSAN LORINCZ

Dos años antes del fatal desenlace, la tensión en el vecindario se había acrecentado poco a poco tras la llegada de Lorincz a Ocala.

ENERO DE 2021. Susan Lorincz alquiló una casa en Ocala, Florida. Desde el primer momento dio señales de que era una mujer intolerante a la bulla, en especial cuando los hijos de sus vecinos jugaban en la calle cerca de su vivienda, lo cual le generó problemas con los residentes.

DE ENERO DE 2021 EN ADELANTE. Como no quería a nadie cerca de su casa, llamó cada vez que podía al 911 para quejarse de los niños que jugaban muy cerca de su casa. De acuerdo con el sheriff del condado de Marion, Billy Woods, Lorincz reportó al menos ocho incidentes contra los menores por gritar, jugar, invadir parte del área externa de su casa, querer robar su auto e incluso amenazarla de muerte, publica New York Post.

Susan Lorincz siempre llamaba a la policía para quejarse de sus vecinos (Foto: Message Pictures / Park Pictures / SO'B Productions / AFP)

2 DE JUNIO DE 2023. Los hijos de Owens tuvieron una discusión con Lorincz, quien les cuestionó por hacer bulla mientras jugaban cerca de su vivienda. De acuerdo con la versión de algunos jóvenes, el incidente se agravó cuando uno de los menores se percató de que su iPad – que había dejado en el campo – se lo llevó su vecina. Al pedirle que se lo devuelva, ella lo lanzó al suelo y comenzó a gritarle, no sólo ello, aventó un patín que golpeó a uno de los niños. El mayor de los hijos la confrontó, pero como respuesta obtuvo que le blandiera un paraguas.

8: 54 p.m. Lorincz hace su primera llamada al 911 de la noche para informar sobre el incidente, esto luego de que los menores se fueron a su casa. “Tengo niños entrando sin permiso. Dejando todos sus juguetes por ahí. Gritando, chillando, siendo absolutamente insoportables. Fui y tiré el patín al otro lado, el niño dice que me va a dar una paliza por eso y me está insultando. Me siento amenazada en mi propia casa (…). Temo por mi vida. Tengo mucho miedo” .

Lorincz hace su primera llamada al 911 de la noche para informar sobre el incidente, esto luego de que los menores se fueron a su casa. . Minutos después llamó nuevamente. Luego de que Ajike supo de todo, fue a reclamarle a su vecina, a quien llamó insistentemente a la puerta, pero jamás salió. Por su parte, Susan nuevamente se comunicó con la policía para decir que se sentía amenazada. “¡Dios mío! Esta mujer acaba de intentar derribar mi puerta. Disparé a través de ella (…). La mujer me gritaba y me gritaba mientras intentaba derribar mi puerta. No sabía qué hacer. Agarré mi arma y disparé a la puerta porque pensé que me iba a matar” , dijo en la segunda llamada.

Luego de que Ajike supo de todo, fue a reclamarle a su vecina, a quien llamó insistentemente a la puerta, pero jamás salió. Por su parte, Susan nuevamente se comunicó con la policía para decir que se sentía amenazada. , dijo en la segunda llamada. 9:04 p.m. Uno de los hijos de Owens llamó al 911 para reportar el disparo. Para ese momento, la policía ya iba camino a la vivienda de Lorincz. La madre de familia recibió un disparo en el lado derecho del pecho. Certificaron su deceso en el hospital.

"La vecina perfecta" nos muestra cómo una simple pelea vecinal terminó en muerte (Foto: Message Pictures / Park Pictures / SO'B Productions)

5 DE JUNIO DE 2023. Susan Lorincz estaba libre, pues alegó defensa propia. El sheriff del condado de Marion, Billy Woods, señaló que estaban recabando información y que tenían previsto entrevistar a los hijos de Owens.

6 DE JUNIO DE 2023. Se realiza una protesta frente al Centro Judicial del Condado de Marion para exigir el arresto de Lorincz.

7 DE JUNIO DE 2023. Tras completar las entrevistas, revisar los videos y la evidencia forense, Lorincz fue arrestada y acusada de homicidio con arma de fuego, negligencia culpable, agresión y dos cargos de asalto.

El momento en el que es detenida Susan Lorincz, algo que vemos en "La vecina perfecta" (Foto: Netflix)

16 DE AGOSTO DE 2024. Declaran culpable de homicidio involuntario a Susan Lorincz al no encontrar pruebas creíbles que respaldaran una alegación de defensa propia.

25 DE NOVIEMBRE DE 2024. Lorincz fue sentenciada a 25 años de prisión. Desde 2025, ella cumple su condena en la Institución Correccional Homestead en Homestead, Florida.

Susan Lorincz durante su juicio por haber asesinado a Ajike “AJ” Owens (Foto: ABC)

