En el estremecedor documental de Netflix “La vecina perfecta”, el espectador se sumerge en una historia tan desgarradora como inquietante: la de Ajike “AJ” Owens, una madre negra asesinada a tiros por su vecina blanca, Susan Lorincz, en Florida. Más allá del horror del crimen, el caso expone una de las leyes más polémicas de Estados Unidos: la llamada “ley de defensa propia”, que Lorincz alegó para justificar su acción.

CONOCE EN QUÉ CONSISTE LA “LEY DE DEFENSA PROPIA”

Esta legislación, adoptada en más de veinte estados, permite a una persona usar fuerza letal sin obligación de retirarse si percibe que su vida o integridad está en peligro. En teoría, busca proteger a quienes reaccionan en defensa propia. En la práctica, sin embargo, ha abierto un debate nacional sobre el miedo, la raza y la impunidad.

En el caso de Lorincz, su defensa se basó en que disparó a través de la puerta de su casa porque temía por su vida, aun cuando la víctima no estaba armada.

El principio detrás de esta ley proviene de la Doctrina del Castillo, una antigua norma legal que afirma que el hogar de una persona es su refugio y tiene derecho a defenderlo. Pero en Estados Unidos, el concepto se ha extendido mucho más allá del umbral de la casa: hoy, bajo las leyes “Stand Your Ground”, una persona puede disparar incluso en espacios públicos si afirma haber sentido una amenaza. Esta ampliación ha generado un terreno peligroso, donde la percepción subjetiva del miedo puede convertirse en una justificación letal.

La ley de defensa propia de Florida, en particular, es una de las más amplias y controvertidas. Permite a los tiradores alegar inmunidad penal, haciendo que la policía y los fiscales enfrenten enormes limitaciones para investigar. En otras palabras, basta con que el acusado diga que “temía por su vida” para que el caso cambie de rumbo. Esa fue la estrategia legal de Lorincz: sostener que el disparo fue un acto preventivo, no un homicidio intencional.

El momento en el que es detenida Susan Lorincz, algo que vemos en "La vecina perfecta" (Foto: Netflix)

PERO EL JUEZ DICTAMINÓ QUE EL MIEDO NO ERA REAL, SINO UNA EXCUSA NACIDA DE LA IRA Y EL PREJUICIO

La puerta cerrada, el hecho de que Owens estuviera desarmada y que sus hijos estuvieran presentes fueron elementos que derrumbaron la narrativa de “defensa propia”. Lorincz fue finalmente condenada a 25 años de prisión, pero el daño social ya estaba hecho: el caso reavivó un debate sobre cómo estas leyes son aplicadas y a quién realmente protegen.

Según el Instituto Rockefeller de Gobierno, más de 700 muertes por año en Estados Unidos están vinculadas a alegatos de defensa propia. Y las estadísticas son inquietantes: los homicidios aumentan hasta un 85% en los estados con leyes “Stand Your Ground”, y los asesinatos de víctimas negras por tiradores blancos se consideran justificables cinco veces más que cuando ocurre a la inversa. En este contexto, el caso de Owens no fue un hecho aislado, sino un síntoma de una estructura legal profundamente desigual.

Los críticos señalan que estas leyes no solo legitiman el miedo, sino que amplifican los prejuicios raciales y la violencia armada. Argumentan que en un país donde el acceso a las armas es casi ilimitado, permitir que el miedo subjetivo determine la vida o la muerte de una persona es una receta para la tragedia. Los defensores, por otro lado, aseguran que es una protección necesaria en una nación donde los crímenes violentos siguen siendo una amenaza.

“LA VECINA PERFECTA” MUESTRA LOS HECHOS Y TAMBIÉN RETRATA LA TENSIÓN MORAL DETRÁS DE ELLOS

A través de imágenes reales de cámaras corporales y testimonios impactantes, el documental pone al espectador frente a un espejo incómodo: ¿cuántas de estas tragedias se deben realmente al miedo y cuántas al racismo o la ira?

En última instancia, el caso de Susan Lorincz se convierte en un reflejo de cómo la ley puede ser usada como arma. Una ley pensada para proteger terminó legitimando actos impulsivos, y en el proceso, dejó a una familia destrozada y a una nación enfrentada consigo misma.

Así, “La vecina perfecta” trasciende el crimen que la inspira. Es un recordatorio brutal de que, en Estados Unidos, la línea entre defensa y agresión puede ser tan delgada como una puerta cerrada, y que detrás de cada disparo hay una historia que la ley no siempre puede absolver.

