Netflix nos ha presentado un documental digno no un Premio Oscar y no solo digo yo: varios críticos especializados han indicado que “La vecina perfecta” podría, por lo menos, llevarse una nominación en la categoría de Mejor documental. A lo largo de toda la producción vemos que todo se presenta mediante imágenes captadas por las cámaras corporales de agentes de policía, llamadas al 911 y cámaras de seguridad de la dependencia local en Florida.

El caso del asesinato de Ajike Owens a manos de Susan Lorincz ha vuelto a poner sobre la palestra toda la polémica sobre la ley de defensa propia, algo que la actual presa utilizó para evitar ir a la cárcel. Pero en esta oportunidad no ahondaré en eso, sino en algo que vimos en los últimos minutos del documental: la mujer de mediana edad les escribió a los deudos una carta, tan solo días después del fatal enfrentamiento.

Afiche de "La vecina perfecta" que presentó Netflix (Foto: Message Pictures / Park Pictures / SO'B Productions / AFP)

¿QUÉ DECÍA LA CARTA QUE SUSAN LORINCZ LES ESCRIBIÓ A LOS HIJOS DE AJIKE OWENS?

Cuando Susan Lorincz fue apresada días después del asesinato, los oficiales de policía, por iniciativa propia, le dijeron a la señora que no era posible contactarla con los familiares de la mujer fallecida, pero que si gustaba podían llevarles una carta escrita por ella misma, así que la dejaron sola con un lapicero y un papel. Minutos después los agentes regresaron para llevarla a prisión.

Después de llevar a la procesada a una celda, un detective regresó al cuarto donde todo lo mencionado había pasado, tal y como se ve en el documental gracias a las imágenes que se capturaron por una cámara de seguridad. Este hombre tomó la carta que estaba en el suelo y la leyó en voz alta, por lo que todos pudimos enterarnos qué redactó. Si bien fue algo corto, ahora toma bastante notoriedad.

“Lamento mucho su pérdida. Nunca quise matar a su madre. Tenía mucho miedo de que su madre fuera a matarme. Disparé por miedo”, escribió Lorincz.

Si bien todos fuimos testigos de lo que se escribió, el documental de Netflix no nos informa si es que la misiva fue entregada a los hijos de Ajike Owens o a algún otro familiar.

El momento en el que es detenida Susan Lorincz, algo que vemos en "La vecina perfecta" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA EL DOCUMENTAL “LA VECINA PERFECTA”?

El documental “La vecina perfecta”, estrenado en Netflix en octubre de 2025, narra el trágico conflicto entre Ajike “AJ” Owens y su vecina Susan Lorincz en Ocala, Florida, que culminó con la muerte de Owens a manos de Lorincz tras años de disputas vecinales. Utilizando grabaciones corporales de la policía y testimonios de la familia, la película expone cómo la hostilidad y el racismo desembocaron en un asesinato que conmocionó a la comunidad local y abrió un debate nacional sobre la Ley de Defensa Propia (“Stand Your Ground”) y la desigualdad racial en Estados Unidos.​

La propuesta audiovisual dirigida por Geeta Gandbhir se centra en transformar el metraje policial institucional en un relato inmersivo, mostrando sin filtros las tensiones crecientes entre vecinos y la angustia posterior al crimen. Con un enfoque “mostrar, no contar”, el documental permite al espectador comprender los hechos desde una perspectiva auténtica y sentir de manera visceral el impacto social y emocional que tuvo el caso en la comunidad de Owens.

FICHA TÉCNICA DE “LA VECINA PERFECTA”

Elemento Detalle Título original “La vecina perfecta” (“The Perfect Neighbor”) Año 2025 País Estados Unidos Dirección Geeta Gandbhir Producción Message Pictures, Park Pictures, SO’B Productions Edición Viridiana Lieberman Música Laura Heinzinger Género Documental Duración 97 minutos Estreno 17 de octubre de 2025 (Netflix) Premios Premio a la Dirección: Documental Estadounidense (Sundance 2025) Protagonistas Ajike “AJ” Owens (víctima), Susan Lorincz (acusada) Fotografía principal Material de cámaras corporales policiales

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.