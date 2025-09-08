La serie colombiana “La venganza de Analía” regresó a Netflix con una segunda temporada cargada de conspiraciones, traiciones y algunos rostros que los espectadores habían extrañado. Así, ¿te gustaría conocer a los actores y personajes de los nuevos episodios? Pues, en esta nota, te traigo su guía de reparto. ¡Presta atención!

Vale precisar que esta esperada entrega de la producción retoma la historia de Analía Guerrero justo cuando creía haber alcanzado la justicia con Guillermo León Mejía tras las rejas.

Y es que su aparente paz resulta efímera cuando su enemigo mortal regresa con sed de venganza y una aliada letal que transformará por completo el juego del poder.

Antes de continuar, mira el avance de la temporada 2 de “La venganza de Analía”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “LA VENGANZA DE ANALÍA”?

1. Carolina Gómez como Analía Guerrero

Empiezo la lista con la protagonista: Analía Guerrero. Ella es una estratega política que ahora debe enfrentar nuevos desafíos, como la posibilidad de su pareja sea elegido presidente de Colombia, lo que la convertiría en primera dama y asesora presidencial.

La actriz que la vuelve a interpretar es Carolina Gómez, a quien también hemos visto en "Ventino: El precio de la gloria”, “Saluda al diablo de mi parte” y "El paseo“.

Carolina Gómez como Analía Guerrero en la temporada 2 de la serie colombiana "La venganza de Analía" (Foto: Caracol Televisión)

2. Marlon Moreno como Guillermo León Mejía

Guillermo León Mejía es el gran villano de la historia. Tras salir de prisión, él regresa con un objetivo claro: vengarse de Analía y apoderarse del país.

El actor que asume nuevamente este rol es Marlon Moreno, reconocido por su trabajo en “La vorágine”, "Perro come perro" y "El Rey“.

Marlon Moreno como Guillermo León Mejía en la temporada 2 de la serie colombiana "La venganza de Analía" (Foto: Caracol Televisión)

3. George Slebi como Pablo de la Torre

Pablo de la Torre es el candidato presidencial cuya relación con Analía es puesta a prueba por las nuevas amenazas que enfrentan.

Él vuelve a ser interpretado por George Slebi, también integrante de los elencos de "Te volveré a encontrar“, ”Yo no te pido la Luna" y "El laberinto“.

George Slebi como Pablo de la Torre en la temporada 2 de la serie colombiana "La venganza de Analía" (Foto: Caracol Televisión)

4. Paola Turbay como Paulina Peña

Uno de los nuevos personajes de la serie de Netflix es Paulina Peña, una asesina profesional y aliada incondicional de Guillermo.

La artista que le da vida es Paola Turbay, reconocida por producciones como "Delirio“, "Ana de nadie" y “Mamá tómate la sopa”.

Paola Turbay como Paulina Peña en la temporada 2 de la serie colombiana "La venganza de Analía" (Foto: Caracol Televisión)

5. Roberto Manrique como Sebastián Casas

Sebastián Casas es el mejor amigo de Pablo y jefe de su esquema de seguridad que se enamora de Analía.

El histrión que se pone en la piel del personaje es Roberto Manrique. En su filmografía, destacan los títulos: “Sin senos sí hay paraíso”, "Victoria" y "KLASS 95: El poder de la belleza“.

Roberto Manrique como Sebastián Casas en la temporada 2 de la serie colombiana "La venganza de Analía" (Foto: Caracol Televisión)

Otros actores y personajes de la temporada 2 de “La venganza de Analía”:

6. Felipe Calero como Jaime Rosales , el candidato contrincante de Pablo de la Torre

, el candidato contrincante de Pablo de la Torre 7. Andrea Gómez como Dorita Serna , la fiel amiga de Analía

, la fiel amiga de Analía 8. Ana Wills como Alejandra Mejía Castiblanco , la hija de Guillermo León Mejía

, la hija de Guillermo León Mejía 9. Manuel Prieto como Benji , el genio de la tecnología

, el genio de la tecnología 10. Edwin Maya como Juan Mario Mejía , el hijo de Guillermo León Mejía

, el hijo de Guillermo León Mejía 11. Viviana Santos como Sofía Mejía , otra de las hijas de Guillermo León Mejía

, otra de las hijas de Guillermo León Mejía 12. Juliana Galvis como Carolina Valencia

13. Ana María Sánchez como Fabiola

14. Alejandro Gutiérrez como Santiago Castiblanco

15. Helena Mallarino

