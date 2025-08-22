De los productores de “El estafador de Tinder” y “No te metas con los gatos” llega a Netflix “¿La verdad sobre Jussie Smollett?” (“The Truth About Jussie Smollett?” en su idioma original), documental dirigido por Gagan Rehill (“Ashley Madison: Sexo, mentiras y escándalo”) que se centra en la batalla legal en la que se vio envuelto el actor Jussie Smollett tras denunciar un ataque homofóbico y racista en el centro de Chicago y posteriormente ser acusado de orquestar su propia agresión.

“Mientras examinaba el archivo de noticias, este reflejaba el mundo dividido y politizado que emergía en la primera era de Trump: el movimiento MAGA estaba en pleno apogeo, el movimiento BLM estaba floreciendo, la confianza en la policía y los medios estaba flaqueando, y la historia de Jussie era el nexo perfecto de todo”, le dijo Rehill a Netflix sobre por qué se sintió atraído por este caso.

¿QUÉ PASÓ CON JUSSIE SMOLLETT?

El 29 de enero de 2019, Jussie Smollett, quien en ese momento era parte del elenco de la serie “Empire”, denunció ante el Departamento de Policía de Chicago que tras salir de un local de Subway, dos hombres blancos lo agredieron, le vertieron un líquido desconocido, le pusieron una soga alrededor del cuello y lo gritaron insultos racistas y homofóbicos. El ataque fue investigado como un delito de odio y la víctima recibió el apoyo de varias figuras reconocidas.

Jussie Smollett pasó solo seis días en prisión tras ser condenado por la presentación de denuncias falsas a la policía (Foto: Netflix)

Después de investigar y revisar las cámaras de seguridad, la policía detuvo a Ola y Abel Osundairo, quienes habían sido extras en “Empire”. Ellos declararon que Smollett los contrató para orquestar el ataque, así que el actor fue acusado de presentar una denuncia policial falsa.

Aunque los cargos fueron posteriormente desestimados mediante un acuerdo con la fiscalía y Jussie Smollett se vio obligado a pagar una fianza de 10.000 dólares y cumplir con servicio comunitario, en abril de 2019, la ciudad demandó a Smollett por unos 130.000 dólares. Dos años después, Smollett fue declarado culpable de cinco cargos relacionados con la presentación de denuncias falsas a la policía y condenado a 150 días de cárcel más una indemnización de 120.000 dólares.

Los abogados del actor presentaron una apelación y lograron que Smollett solo pasara seis días encerrado. Además, a finales de 2024, la condena fue anulada.

¿DÓNDE ESTÁ JUSSIE SMOLLETT ACTUALMENTE?

En 2021, Jussie Smollett debutó como director con la película “B-Boy Blues”, comedia dramática basada en el libro de James Earl Hardy de 1994 sobre la comunidad LGBTQ+ negra en Nueva York. En 2024, luego de la controversia, coprotagonizó la película “The Lost Holliday”.

“Significa mucho tener el cariño y el apoyo de mi comunidad negra queer, y también el cariño y el apoyo de la comunidad negra en su conjunto”, señaló Smollett a The Hollywood Reporter en junio de 2024. “A veces hay que aguantar y dejar que todos piensen que estás loco, que eres sospechoso, que eres un fraude, o lo que sea que piensen. Y entonces lo entenderán. Lo entenderán porque no puedo quedarme aquí sentado eternamente intentando explicarlo”.

En junio de 2025, Smollett anunció su compromiso con Jabari Redd. Además, reveló que participará en la nueva temporada del reality “Special Forces: World’s Toughest Test”.

En el documental “¿La verdad sobre Jussie Smollett?” de Netflix, aseguró: “Al final, no importa si le gusto o no a alguien. No importa si te gusta cómo doy esta entrevista. No importa si te gusta o no mi aspecto actual. No importa si te encantan mis actuaciones o no las soportas. Eso no importa. Lo que importa es, independientemente de lo que pienses de mí, con defectos y todo, defectos y grandeza, lo que pienses, alegría y tristeza. Yo no hice eso [fingir un delito de odio] y eso es todo lo que importa”.

Jussie Smollett junto a Jabari Redd en la escena de la película "The Lost Holliday" (Foto: AMC Theatres Distribution)

