Para alegría de los fans de los k-dramas, “La vida soñada del Sr. Kim” (en inglés: “The Dream Life of Mr. Kim”) ya está disponible en Netflix. Así, tras disfrutar de sus primeros episodios, quizá te gustaría te gustaría conocer el calendario de lanzamiento de cada uno de sus capítulos. Si es tu caso, esta nota es para ti.

Vale precisar que la ficción narra la historia de Kim Nak-su (Ryu Seung-ryong), un gerente de mediana edad que ha trabajado durante 25 años en la misma empresa y que, a lo largo de ese tiempo, nunca perdió una oportunidad de ascenso gracias a sus habilidades.

De esta manera, vive cómodamente con su esposa Park Ha-jin (Myung Se-bin) y su hijo Kim Su-gyeom (Cha Kang-yoon).​

Sin embargo, esta vida aparentemente perfecta se desmorona cuando nuestro protagonista enfrenta un descenso repentino tanto en su carrera como en su vida personal.

Lo cierto es que Kim pierde—en un instante—todo lo que alguna vez consideró valioso: su posición en el trabajo, su estabilidad familiar y su sentido de identidad.​

Entonces, el hombre decide emprender un viaje de autodescubrimiento en el que intenta reencontrarse con la felicidad verdadera, más allá de su rol como ejecutivo corporativo, esposo y padre.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “LA VIDA SOÑADA DEL SR. KIM”?

La primera temporada de la serie coreana de Netflix se compone de 12 episodios en total. Además, se sabe que cada capítulo tiene una duración aproximada de 70 minutos.

GUÍA DE EPISODIOS DE “LA VIDA SOÑADA DEL SR. KIM”

La serie sigue un calendario de estreno semanal, lanzando dos episodios por semana: uno cada sábado y otro cada domingo.

Debajo de estas líneas, repasa la programación de “La vida soñada del Sr. Kim”:

Episodio 1: sábado 25 de octubre del 2025

sábado 25 de octubre del 2025 Episodio 2: domingo 26 de octubre del 2025

domingo 26 de octubre del 2025 Episodio 3: sábado 1 de noviembre del 2025

sábado 1 de noviembre del 2025 Episodio 4: domingo 2 de noviembre del 2025

domingo 2 de noviembre del 2025 Episodio 5: sábado 8 de noviembre del 2025

sábado 8 de noviembre del 2025 Episodio 6: domingo 9 de noviembre del 2025

domingo 9 de noviembre del 2025 Episodio 7: sábado 15 de noviembre del 2025

sábado 15 de noviembre del 2025 Episodio 8: domingo 16 de noviembre del 2025

domingo 16 de noviembre del 2025 Episodio 9: sábado 22 de noviembre del 2025

sábado 22 de noviembre del 2025 Episodio 10: domingo 23 de noviembre del 2025

domingo 23 de noviembre del 2025 Episodio 11: sábado 29 de noviembre del 2025

sábado 29 de noviembre del 2025 Episodio 12: domingo 30 de noviembre del 2025

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “LA VIDA SOÑADA DEL SR. KIM”?

En Corea del Sur, la serie se transmite originalmente por el canal JTBC los sábados a las 22:40 horas (KST) y los domingos a las 22:30 horas (KST).

Así, de acuerdo con portales como The Review Geek, si aplicamos la conversión horaria, los episodios llegarían a Netflix—aproximadamente—según los horarios de esta tabla:

Países Horarios Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. España 6:00 p.m.

¿CÓMO VER “LA VIDA SOÑADA DEL SR. KIM”?

Como mencioné previamente, “La vida soñada del Sr. Kim” es parte del catálogo de Netflix. Por lo tanto, para disfrutar de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

El póster de "La vida soñada del Sr. Kim", serie coreana que se desarrolla a lo largo de 12 episodios

