Las audiciones a ciegas regresan con “La Voz 2025”, que se estrena este 17 de septiembre, por lo que los cuatro coaches: Mika, Malú, Pablo López y Sebastián Yatra deberán encontrar a la mejor voz de España. Debido a que esta temporada tiene varias novedades, te doy a conocer los días que podrás ver el show de canto, a qué hora y cómo para que no te pierdas de absolutamente nada; así que mucha atención.

¿QUÉ DÍAS, EN QUÉ HORARIO Y CÓMO VER “LA VOZ 2025”?

Como lo adelantamos, “La Voz 2025” se estrena oficialmente el viernes 19 de septiembre por Antena 3 en su horario estelar; es decir, a las 22:00 horas. Pero qué días se emite semanalmente. Los detalles a continuación:

¿Cuándo ver “La voz 2025”? Los viernes

Los viernes ¿A qué hora ver “La Voz 2025”? 22:00 horas

22:00 horas ¿Cómo ver “La Voz 2025”? Por Antena 3

¿CUÁLES SON LAS NOVEDADES?

Al igual que ediciones anteriores, las herramientas estratégicas estarán disponibles para los coaches. Uno de ellos es el superbloqueo, usado para no permitir que su otro compañero pueda girar su silla, pero hay más novedades. Estás son:

MEGABLOQUEO. Cuando un coach decide asegurar automáticamente a un talento en su equipo, pese a que uno o hasta sus otros tres compañeros ya han girado sus sillas, tiene la posibilidad de bloquearlos a todos pulsando un botón. Pero esta opción solamente puede ser utilizada una sola vez en toda la temporada.

BOTÓN DE ARREPENTIMIENTO. Como espectador hemos visto en varias ocasiones cómo los coaches no giran sus sillas ante una talentosa voz, por lo que la oportunidad para esa persona se acabó en el show, pero ahora las cosas cambiaron ya que si ninguno eligió al participante durante su presentación, podrá rescatarlo y llevarlo a su equipo. Al igual que en el caso anterior, será usado una sola vez en la temporada.

AUDICIONES SORPRESA. Otra de las grandes novedades serán las audiciones sorpresa. Para ello, se elige a tres aspirantes que no fueron seleccionados en el casting, por lo tanto, creen que su oportunidad ya pasó; sin embargo, sin previo aviso y con la ayuda de sus familiares serán llevados directo al escenario “a ciegas”, donde deben cantar sin banda y en acústico para los coaches. Si les gusta lo que oyen, girarán sus sillas.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí