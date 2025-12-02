Si eres suscriptor de Netflix y estás buscando alguna producción interesante para disfrutar en la plataforma, quizá le quieras dar una oportunidad a “Lali: La que le gana al tiempo” (en inglés: “Lali: Time To Step Up”). Y es que este documental presenta el lado más íntimo de una estrella del pop tan talentosa como carismática: la artista argentina Lali Espósito. ¿Quieres saber más sobre el filme? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que este documental de Netflix está dirigido por Lautaro Espósito, primo de la cantante, y ofrece un acceso sin precedentes a la vida de la estrella (delante y detrás de los escenarios).

Así, nos hace testigos de un periodo crucial para ella, en el que se convirtió en la primera mujer argentina en llenar el estadio de Vélez Sarsfield.

¿DE QUÉ TRATA “LALI: LA QUE LE GANA AL TIEMPO”?

“Lali: La que le gana al tiempo” es un registro audiovisual de los últimos cuatro años de Mariana Espósito, a quien el mundo conoce como Lali.

En ese sentido, la narrativa de la producción se centra en su regreso a los escenarios tras un largo periodo de ausencia y silencio creativo.

Entonces, combinando material de archivo inédito con entrevistas exclusivas a su entorno más cercano, podemos acercarnos un poquito más a la joven detrás de la diva del pop.

Por supuesto, el documental también aborda momentos difíciles de su trayectoria.

¿Uno de los más esperados? Pues, el impacto de sus opiniones políticas en X (red social conocida antes Twitter), durante las elecciones argentinas del 2023, lo que desató un enfrentamiento público con el actual presidente de su país, Javier Milei.

MIRA EL TRÁILER DE “LALI: LA QUE LE GANA AL TIEMPO”

¿CÓMO VER “LALI: LA QUE LE GANA AL TIEMPO”?

“Lali: La que le gana al tiempo” tiene su estreno mundial programado para el jueves 4 de diciembre del 2025, de manera exclusiva en Netflix.​

Desde entonces, con una duración de 74 minutos, la película estará disponible para todos aquellos que cuenten con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

En Estados Unidos, se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El póster de "Lali: La que le gana al tiempo", documental dirigido por Lautaro Espósito que se desarrolla a lo largo de 74 minutos de metraje (Foto: Netflix)

