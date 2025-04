Cada temporada, tres parejas casadas realizan de fin de semana, pero la tradición se complica cuando una de ellas se separa en “Las cuatro estaciones” (“The Four Seasons” en su idioma original), miniserie de Netflix escrita por Tina Fey, Lang Fisher y Tracey Wigfield. Este inesperado giro en la amistad de años altera la dinámica del grupo, genera tensiones y saca a la luz viejos conflictos. ¿Quiénes son los protagonistas de esta comedia basada en la clásica película de 1981 dirigida por Alan Alda? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

“Lo que esperábamos de la serie era transmitir este pequeño cambio de perspectiva: si miras a tu marido o a tu mejor amigo desde cierta perspectiva, piensas: ‘Oh, esto es lo más preciado de mi vida’. Y algo a lo que debes aferrarte con ambas manos”, dijo Wigfield a Tudum. “Es muy difícil hacer eso cuando estás ocupado, llevas casado toda la vida y tienes un millón de cosas que hacer”.

Tina Fey, Will Forte, Colman Domingo, Marco Calvani, Kerri Kenney-Silver y Steve Carell son los protagonistas de “Las cuatro estaciones”. Existe una buena relación entre el elenco principal debido a que algunos han trabajado juntos anteriormente, Fey y Forte en “30 Rock” y “Saturday Night Live”, Fey y Carell en “Date Night”, Fey y Henningsen en “Girls5eva” y “Mean Girls”, el musical de Broadway. “Solo me tomó un día entender que [Fey] realmente trajo a toda su familia aquí, la gente con la que ha estado trabajando durante tanto tiempo”, aseguró Calvani.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LAS CUATRO ESTACIONES”

1. Tina Fey como Kate

Tina Fey, que apareció anteriormente en “30 Rock” y “Mean Girls”, interpreta a Kate, quien está casada con Jake, quien también es parte del grupo original de amigos de la universidad. Aunque puede ser un poco mandona, mantiene unidos a sus amigos. Tiene problemas en su matrimonio, pero se niega a aceptarlos.

“Para mí, Tina Fey fue la principal razón por la que me atrajo este proyecto… La conozco desde hace muchísimo tiempo y es una buena amiga”, indicó Carell a Netflix. “Me atrevería a decir que Tina Fey es un ícono. Sería un honor para mí formar parte de cualquier proyecto relacionado con ella”.

Tina Fey da vida a Kate, la esposa de Jack, en la serie "Las cuatro estaciones" (Foto: Netflix) ×

2. Will Forte como Jack

Will Forte, que fue parte de producciones como “MacGruber” y “Nebraska”, da vida a Jack, el esposo de Kate. Se caracteriza por ser dulce, pero los cambios en el grupo de amigos a veces pueden cansarlo.

“Will Forte es uno de mis amigos más antiguos, y estoy muy contenta de que interpretemos a marido y mujer en esta serie porque nos sentimos muy cómodos el uno con el otro”, señaló Fey. “Es el esposo más considerado, amable y tierno de toda la serie. Y siento que lo único que hago es gritarle y pelear con él. Espero que esto realmente les dé la bienvenida a las mujeres casadas de todo el mundo”.

Will Forte da vida a Jack, el esposo de Kate, en la serie "Las cuatro estaciones" (Foto: Netflix) ×

3. Steve Carell como Nick

Steve Carell, recordado por “The Office” y “The 40-Year-Old Virgin”, asume el rol de Nick en “Las cuatro estaciones”. Se trata de uno de los miembros originales del grupo de amigos de la universidad. Tras una exitosa carrera en finanzas, decide embarcarse en nuevas aventuras alrededor del mundo.

“Steve Carell es un ícono estadounidense”, aseguró Fey, quien coprotagonizó con Carell “Una noche fuera de serie” en 2010. “Para mí, Steve Carell tiene ese toque de Jimmy Stewart: incluso interpretando a un tipo medio idiota, sabes que la persona detrás del personaje es tan buena que aún lo amas”.

Steve Carell interpreta a Nick, quien busca nuevas aventuras, en la serie comedia "Las cuatro estaciones" (Foto: Netflix) ×

4. Colman Domingo como Danny

Colman Domingo, que apareció en “Fear the Walking Dead” y “Lincoln”, interpreta a Danny, quien tiene una relación muy especial con Kate. Son como hermanos. Además de arquitecto, es aventurero y creativo.

“Cuando estábamos en la sala de guionistas, pensamos: ‘¡Dios mío! ¿Creen que podríamos conseguir a Colman Domingo para interpretar a Danny?’”, compartió Fey. “Cuando lo contactamos y dijo que sí, no podíamos creerlo. Nadie lo podía creer… Y luego, cada vez que le contamos a alguien sobre el reparto durante todo este proceso, siempre dicen: ‘¿Qué? ¿Conseguiste a Colman Domingo para esto?’”.

Colman Domingo asume el papel de Danny, el más divertido del grupo de amigos, en la serie "Las cuatro estaciones" (Foto: Netflix) ×

5. Marco Calvani como Claude

Marco Calvani, que fue parte de “High Tide” y “A Better Half”, encarna el papel de Claude, el esposo de Danny. Se caracteriza por ser tranquilo y sereno. En la película original, el personaje de Rita Moreno estaba casado con el personaje de Danny. “Es el sueño de todo hombre gay ser Rita Moreno. Así que lo logré con orgullo. Gracias por eso”, bromeó Calvani.

Marco Calvani interpreta a Claude y Colman Domingo interpreta a Danny en la serie "Las cuatro estaciones" (Foto: Netflix) ×

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Las cuatro estaciones”:

Kerri Kenney-Silver como Anne

Erika Henningsen como Ginny

Julia Lester como Lila

Alan Alda como Don

Ashlyn Maddox como Beth

Jacob Buckenmyer

Taylor Ortega

Simone Recasner

Toby Edward Huss como Terry

Tommy Do como Colby

Chloe Troast

Jack Gore

Cole Tristan Murphy

¿DE QUÉ TRATA “LAS CUATRO ESTACIONES”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “The Four Seasons”, “seis viejos amigos se preparan para un tranquilo fin de semana, pero pronto descubren que una de las parejas del grupo está a punto de separarse. La noticia sacude por completo a los tres matrimonios: Kate (Tina Fey) y Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) y Anne (Kerri Kenney-Silver), y Danny (Colman Domingo) y Claude (Marco Calvani).

Durante un año y en cuatro viajes, vemos cómo este giro inesperado altera la dinámica del grupo, a la vez que saca a la luz viejos conflictos y nuevas tensiones. ‘Las cuatro estaciones’, creada por Tina Fey, Lang Fisher y Tracey Wigfield, es una divertida y emotiva carta de amor a los matrimonios duraderos y a las amistades de toda la vida”.

¿CÓMO VER “THE FOUR SEASONS”?

“Las cuatro estaciones” se estrenará el jueves 1 de mayo de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva miniserie solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.