“Las cuatro estaciones” (“The Four Seasons” en su idioma original) es una serie de Netflix que sigue a tres parejas casadas, Kate (Tina Fey) y Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) y Anne (Kerri Kenney-Silver), y Danny (Colman Domingo) y Claude (Marco Calvani), que cada temporada realiza un viaje de fin de semana, pero la tradición se complica cuando una de ellas se separa. Pero no se trata de una historia original, ya que está inspirada en la película de Alan Alda de 1981, de la que Fey es fan desde los 10 años.

Se trata de “The Four Seasons”, comedia romántica escrita, dirigida y protagonizada por Alan Alda, y que cuenta con las actuaciones de Carol Burnett, Len Cariou, Sandy Dennis, Rita Moreno, Jack Weston y Bess Armstrong.

Cuando Tina Fey, Lang Fisher (“Yo nunca”) y Tracey Wigfield (“30 Rock”) se propusieron colaborar en un nuevo proyecto juntos, eligieron rehacer “Las cuatro estaciones” de Alda. “A Tina le encantaba lo acogedora y divertida que era la película original, y no dejaba de decir: ‘Quiero que sea como Las cuatro estaciones. Me encanta esa película’”, contó Fisher a Tudum. “Finalmente pensamos: ‘¿Deberíamos ver Las cuatro estaciones ?’. Y lo hicimos, y luego dijimos: ‘Oh, deberíamos hacer esa película’”.

“Era una gran fan de la película original, aunque solo tenía 10 años cuando se estrenó”, indicó Fey a Netflix. “Siempre pensé: ‘Ah, así es la vida adulta’. Me pareció muy acogedora y ambiciosa, y siempre le he tenido cariño”.

Alan Alda y Carol Burnett en la película "Las cuatro estaciones" de Alan Alda (Foto: Universal Pictures)

ALAN ALDA PARTICIPÓ EN LA SERIE “THE FOUR SEASONS”

“A lo largo de los años he tenido la suerte de poder decirle a Alan Alda en persona cuánto me encanta la película, y también a Carol Burnett”, aseguró Fey. “Ambos me dijeron: ‘Qué raro, porque tenías 10 años. Esta película no estaba pensada para ti’”. Por eso, cuando adquirió los derechos se comunicó con el cineasta. “Alan Alda fue muy generoso al darnos su aprobación desde el principio para desarrollar esto”.

“Creo que estaba emocionado de que volviera a la vida. Obviamente, era un proyecto muy querido para él”, agregó la creadora y directora. “Le mostramos a Alan los dos primeros guiones y a su encantadora esposa, Arlene. Arlene fue la fotógrafa de rodaje de la película original e hizo una especie de libro ilustrado sobre el proceso de creación de la original, que usamos como plantilla”.

Pero el director de la película de 1981 no solo participó detrás de cámaras, también tuvo una breve aparición en el segundo episodio de “Las cuatro estaciones”. “Queríamos de verdad que Alan hiciera un cameo en la serie. Por suerte, estaba presente y le encantó”, explicó Fey. “Interpreta al padre de Anne, quien viaja en avión para la espontánea ceremonia de renovación de votos que ella ha organizado. Colman Domingo, Alan y yo tenemos una pequeña escena donde su personaje comparte sus consejos para un matrimonio largo y exitoso. Es fantástico. Su sincronización es tan perfecta como siempre. Se ve guapísimo”.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA “LAS CUATRO ESTACIONES”?

De acuerdo con la descripción de Netflix, “esta irónica comedia costumbrista narra las neurosis de tres parejas de mediana edad. Los viejos amigos se van de vacaciones juntos cada temporada hasta que uno de ellos deja a su esposa por una mujer mucho más joven (Bess Armstrong), lo que altera la dinámica del grupo y pone a prueba sus relaciones.”

La serie de Tina Fey conserva la esencia de la película original, pero tiene varios cambios. Cada estación dura dos episodios y el personaje de Rita Moreno es reemplazado por Claude (Marco Calvani), quien forma una pareja homosexual con Danny (Colman Domingo). Otro cambio importante es el destino de Nick.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA PELÍCULA “LAS CUATRO ESTACIONES”

Alan Alda como Jack Burroughs

Carol Burnett como Kate Burroughs

Elizabeth Alda como Beth Burroughs

Len Cariou como Nick Callan

Sandy Dennis como Anne Callan

Beatrice Alda como Lisa Callan

Bess Armstrong como Ginny Newley

Jack Weston como Danny Zimmer

Rita Moreno como Claudia Zimmer

"Las cuatro estaciones" es una comedia romántica de 1981 escrita, dirigida y protagonizada por Alan Alda (Foto: Universal Pictures)

