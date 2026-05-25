En su segunda entrega, la serie “Las cuatro estaciones” (en su idioma original: “The Four Seasons”) de Netflix vuelve a hacernos testigos de la vida de un grupo de amigos cincuentones que se resiste a soltar su tradición de escaparse juntos cada temporada, incluso cuando la realidad los golpea fuerte. Así, ¿te gustaría saber exactamente de qué trata esta nueva tanda de episodios de la producción y cómo verla sin problemas en la plataforma de streaming de la “N” roja? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la comedia dramática fue creada por Tina Fey, Lang Fisher y Tracey Wigfield, inspirada en la película homónima de Alan Alda de 1981.

En ese sentido, la primera entrega de la ficción siguió a tres parejas de toda la vida que viajan juntas cuatro veces al año y cuyo equilibrio se resquebraja cuando una de ellas se rompe, lo que saca a la luz viejos rencores, crisis matrimoniales y nuevas relaciones.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “LAS CUATRO ESTACIONES”?

De acuerdo con Netflix Tudum, la temporada 2 de “Las cuatro estaciones” arranca después de un año difícil para el grupo, que decide mantener viva la tradición de viajar juntos cada estación, esta vez con un bebé a cuestas.

Kate (Tina Fey), Jack (Will Forte), Anne (Kerri Kenney-Silver), Danny (Colman Domingo), Claude (Marco Calvani) y Ginny (Erika Henningsen) siguen siendo el núcleo de la historia, mientras procesan la ausencia de Nick (Steve Carell) y se obligan a mirar de frente sus propias contradicciones en el amor, la amistad y el matrimonio.

En esta ocasión, los viajes van desde los escenarios conocidos de la costa de Nueva Jersey y el norte del estado de Nueva York hasta nuevos paisajes en Italia, donde el grupo se reencontrará con su versión más aventurera entre comidas largas, caminatas y situaciones incómodas que solo se toleran entre amigos de décadas.

Así, con humor y calidez, la serie muestra cómo cada uno enfrenta sus puntos ciegos emocionales, mientras el bebé (o bebés) se convierte en el recordatorio de que la vida sigue y los obliga a imaginar un futuro distinto al que tenían con Nick.

MIRA EL TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “LAS CUATRO ESTACIONES”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “LAS CUATRO ESTACIONES”?

La segunda entrega de “Las cuatro estaciones” trae consigo el regreso del elenco principal que conocimos en los primeros episodios:

Tina Fey como Kate , la amiga que intenta mantener unido al grupo mientras redefine su matrimonio con Jack.

, la amiga que intenta mantener unido al grupo mientras redefine su matrimonio con Jack. Will Forte como Jack , profesor y esposo de Kate, que se enfrenta a la crisis de mediana edad y a sus propias inseguridades.

, profesor y esposo de Kate, que se enfrenta a la crisis de mediana edad y a sus propias inseguridades. Kerri Kenney-Silver como Anne , exesposa de Nick, ahora obligada a convivir con el duelo y con la presencia constante de Ginny y el bebé.

, exesposa de Nick, ahora obligada a convivir con el duelo y con la presencia constante de Ginny y el bebé. Colman Domingo como Danny , arquitecto carismático que sigue su historia de pareja con Claude, con la idea de ampliar la familia sobre la mesa.

, arquitecto carismático que sigue su historia de pareja con Claude, con la idea de ampliar la familia sobre la mesa. Marco Calvani como Claude , el esposo italiano de Danny, que aporta ironía, ternura y una mirada distinta sobre cómo vivir el duelo.

, el esposo italiano de Danny, que aporta ironía, ternura y una mirada distinta sobre cómo vivir el duelo. Erika Henningsen como Ginny, la joven pareja de Nick que encara la maternidad y la difícil tarea de encontrar su lugar en un grupo que la conoció primero como “la nueva”.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “LAS CUATRO ESTACIONES”?

La temporada 2 de “Las cuatro estaciones” se estrena el jueves 28 de mayo del 2026 en Netflix.

Al igual que la primera entrega, esta tiene 8 episodios, los cuales completan un segundo ciclo de viajes de primavera, verano, otoño e invierno.

Cabe resaltar que los capítulos se mueven en el rango de los 27 a 35 minutos, un formato ideal para ver uno al día o devorarlos en un solo fin de semana.

Por lo tanto, para disfrutarlos, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

El póster de la segunda temporada de "Las cuatro estaciones", comedia dramática creada por Tina Fey, Lang Fisher y Tracey Wigfield (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí